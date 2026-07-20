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Abdul Rahman
Senin, 20 Juli 2026 | 20.54 WIB

Fangfang Alami Tekanan Mental Usai Melahirkan, Takut Vicky Prasetyo Ambil Paksa Anaknya

Fangfang, wanita yang mengaku istri siri Vicky Prasetyo. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Fangfang, wanita yang mengaku istri siri Vicky Prasetyo. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kondisi psikologis Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo, dikabarkan masih belum stabil setelah melahirkan si buah hati. Menurut kuasa hukumnya, Emmanuel Alvino, Fangfang mengalami tekanan mental yang cukup hebat lantaran dihantui rasa takut kehilangan anaknya.

Rasa cemas itu muncul setelah Vicky Prasetyo sebelumnya menyampaikan pernyataan yang mengisyaratkan akan mengambil sang anak dan akan diajak tinggal bersamanya. Pernyataan tersebut membuat Fangfang merasa tidak tenang selama menjalani masa pemulihan pascapersalinan.

Emmanuel Alvino mengatakan, kliennya terus memikirkan kemungkinan terburuk jika Vicky tiba-tiba datang dan membawa anak mereka. Kekhawatiran itu bahkan disebut berdampak pada kondisi fisik dan emosional Fangfang yang saat ini masih dalam proses pemulihan.

"Fangfang sangat khawatir dengan statement VP yang mengatakan bahwa anaknya Fangfang harus tinggal sama dia," kata Emmanuel Alvino dalam jumpa pers virtual.

Menurut Emmanuel, ketakutan Fangfang bukan muncul tanpa alasan. Ia menilai kliennya mempertimbangkan berbagai persoalan hukum yang saat ini juga sedang membelit Vicky Prasetyo. Dia juga memikirkan masa depan si buah hati.

Selama menjalani perawatan di rumah sakit, Fangfang beberapa kali mengungkapkan kecemasan kepada sang pengacara. Ia dihantui ketakutan apabila Vicky Prasetyo tiba-tiba datang dan mengambil bayinya yang baru lahir.

"'Dia bilang, 'abang Vino, aku takut anakku diambil sama VP kalau dia ke sini,'" ujar Emmanuel Alvino menirukan perkataan Fangfang.

Melihat kondisi psikologis kliennya, Emmanuel memutuskan untuk memberikan pendampingan secara langsung. Ia memastikan tidak akan meninggalkan Fangfang sampai situasi benar-benar kondusif, rasa cemasnya hilang, dan kondisinya stabil.

"Saya akan stay di sini sampai kondisinya mulai kondusif. Karena Fangfang itu selalu takut," katanya.

Editor: Abdul Rahman
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