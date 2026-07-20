Pengacara Fangfang: Tingkah Vicky Prasetyo Mempersulit Berdamai dengan Istri Sirinya

JawaPos.com - Polemik antara Vicky Prasetyo dengan istri sirinya, Fista Angela alias Fangfang, belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Hubungan suami-istri ini justru semakin memanas dan kedua belah pihak melakukan pembelaan diri.

Di tengah berbagai pernyataan yang disampaikan Vicky ke publik, kuasa hukum Fangfang, Emmanuel Alvino, menilai tindakan Vicky justru membuat peluang perdamaian dengan kliennya jadi semakin kecil.

"Posisi VP ini akan semakin sulit untuk berdamai dengan istri sirinya ya. Karena VP sendiri yang mempersulit posisinya," kata Emmanuel Alvino.

Menurut Emmanuel Alvino, berbagai klarifikasi yang disampaikan Vicky Prasetyo bukan menjadi jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan tersebut justru memperkeruh keadaan dan memperlebar jarak antara kedua belah pihak.

Ia menilai, klarifikasi yang terus dilakukan Vicky lebih banyak berisi pembelaan diri. Bahkan, Emmanuel menyebut ada pernyataan yang menurut pihak Fangfang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Pertama, proses klarifikasi yang selalu dia lakukan di media itu adalah semata-mata pembelaan diri ya, berita bohong juga ya kan," ujarnya.

Salah satu pernyataan yang dipersoalkan adalah saat Vicky Prasetyo menyebut Fangfang memiliki ambisi untuk menjadi artis. Pernyataan tersebut sempat disampaikan Vicky dalam sebuah program televisi dan dianggap sebagai cerita bohong karena hal itu tidak pernah terlontar dari mulut Fangfang.

"Lalu statement yang sifatnya kekanak-kanakan malah semakin menyudutkan istrinya, iya kan. Di acara Pagi Pagi Ambyar si VP ini bilang bahwa istrinya itu punya ambisi jadi artis. Dia berkata bahwa pada saat istrinya berambisi jadi artis, dia hanya bilang sabar ya sabar, padahal itu nggak pernah terjadi. Jadi create a lot of stories," tutur Emmanuel.