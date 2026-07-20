Ini Pesan yang Disampaikan Temon ke Abdel Sebelum Meninggal

JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang atau yang akrab disapa Temon masih menyisakan duka mendalam bagi sahabat dekatnya, Abdel Achrian. Hal itu sungguh tidak mudah mengingat mereka menjalin persahabatan selama lebih dari tiga dekade.

Abdel mengungkapkan pesan yang kerap disampaikan Temon dan paling diingat dari sang sahabat sebelum ia meninggal dunia setelah sempat mengalami serangan jantung.

Abdel mengatakan, setiap kali bertemu, almarhum selalu mengingatkannya untuk selalu menjaga kesehatan karena usia mereka yang sudah tidak muda lagi.

"Pesannya jaga kesehatan karena kita sama-sama sudah tua ya," ujar Abdel mengenang Temon.

Temon bahkan kerap menganjurkannya itu untuk rutin melakukan olahraga agar kondisi kesehatan tetap terjaga.

"Kalau ketemu ya saling ingetin, jaga kesehatan, saling ingetin untuk olahraga," tutur Abdel.

Persahabatan Abdel dan Temon telah terjalin sejak tahun 1992 ketika keduanya bertemu sebagai penyiar di Radio SK.

Dari dunia radio, mereka kemudian membangun karier bersama hingga sukses menghibur masyarakat melalui berbagai program televisi dan dikenal sebagai salah satu duet komedian dengan chemistry sangat kuat.