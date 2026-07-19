Tangis Abdel Achrian Pecah Saat Ziarah ke Makam Temon, Kenang Puluhan Tahun Persahabatan

JawaPos.com - Momen mengharukan terjadi saat komedian Abdel Achrian akhirnya berziarah ke makam sahabatnya, Temon, setelah kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat. Tak mampu menahan kesedihan, Abdel menangis di depan pusara pria yang telah menjadi rekan sekaligus sahabatnya selama puluhan tahun.

Abdel diketahui tidak dapat menghadiri prosesi pemakaman Temon di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Senin, 13 Juli 2026. Saat kabar duka itu datang, ia masih berada di Amerika Serikat sehingga hanya bisa menyampaikan belasungkawa dari jarak jauh.

Sesampainya di Tanah Air, Abdel langsung meluangkan waktu mengunjungi makam Temon. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Abdel terlihat berada di sisi makam sambil menundukkan kepala. Air matanya tak terbendung mendoakan sekaligus mengenang sosok sahabat yang telah menemaninya dalam perjalanan karier selama bertahun-tahun.

Dengan suara bergetar, Abdel menyampaikan permintaan maaf kepada Temon. "Maafin gua ya Mon," ucapnya sambil terisak.

Setelah memanjatkan doa, Abdel juga melakukan prosesi tabur bunga di atas makam sahabatnya. Video tersebut juga memperlihatkan sejumlah foto kenangan yang memperlihatkan kebersamaan mereka saat bekerja, mengisi acara, hingga tampil di atas panggung bersama sebagai pasangan komedian untuk menghibur publik.

Abdel Achrian menangis saat ziarah ke makam sang sahabat, Temon. (Facebook: Abdel Achrian)

Unggahan video ziarah tersebut langsung dibanjiri komentar dari warganet. Banyak yang ikut larut dalam kesedihan melihat Abdel menangis di makam Temon. Tak sedikit pula yang mengenang kekompakan keduanya saat menghibur masyarakat melalui berbagai acara.

"Bagaikan Indro yang kehilangan Dono dan Kasino. Mereka sepaket," komentar salah satu netizen.