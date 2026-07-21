6 Keterampilan dalam Hubungan yang Harus Dikuasai Setiap Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang efektif./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Membangun hubungan yang sehat bukan hanya soal menemukan pasangan yang tepat, tetapi juga tentang menjadi pasangan yang mampu menciptakan hubungan yang berkualitas.
Dalam psikologi hubungan, kebahagiaan jangka panjang tidak bergantung pada minimnya konflik, melainkan pada kemampuan kedua individu dalam menghadapi berbagai tantangan bersama.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), banyak penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mampu mengembangkan keterampilan interpersonal tertentu memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi, lebih mampu menyelesaikan konflik, dan cenderung mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.
Keterampilan-keterampilan ini tidak muncul secara otomatis, melainkan dapat dipelajari dan dilatih seiring waktu.
Lalu, apa saja keterampilan yang sebaiknya dimiliki setiap pasangan? Berikut enam keterampilan penting menurut perspektif psikologi.
1. Komunikasi yang Efektif
Komunikasi merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan. Menurut psikologi, sebagian besar konflik bukan terjadi karena perbedaan pendapat, tetapi karena cara menyampaikan dan menafsirkan pesan yang kurang tepat.
Komunikasi yang efektif berarti mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur tanpa menyalahkan pasangan. Selain berbicara, kemampuan mendengarkan secara aktif (active listening) juga menjadi bagian penting.
Pasangan yang memiliki komunikasi sehat biasanya:
Mendengarkan tanpa memotong pembicaraan.
Menggunakan kalimat "Saya merasa..." dibanding "Kamu selalu...".
Memberikan kesempatan pasangan menyampaikan sudut pandangnya.
Menghindari nada merendahkan atau menghina.
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