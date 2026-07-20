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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 19.28 WIB

The Batman Part II Kembali Ditunda, Teaser Perdana Robert Pattinson Obati Kerinduan Penggemar 

the batman part 2 (x @discussingfilm)
the batman part 2 (x @discussingfilm)
 
 
JawaPos.com – Kabar terbaru mengenai film The Batman. Menurut laporan Empire, sekuel yang telah lama dinantikan, The Batman Part II, kembali mengalami penundaan jadwal tayang.
 
Film garapan sutradara Matt Reeves yang sebelumnya dijadwalkan rilis pada Oktober 2027 kini diundur hingga Februari 2028.
 
Penundaan ini menambah panjang masa tunggu sejak film pertama dirilis pada 2022. Meski sempat dihibur lewat serial The Penguin pada 2024, para penggemar masih menantikan kelanjutan kisah Bruce Wayne versi Robert Pattinson di semesta Gotham yang lebih kelam.
 
Di balik kabar tersebut, Warner Bros, turut menghadirkan kejutan berupa teaser singkat berdurasi sekitar 30 detik.
 
Video tersebut menampilkan Robert Pattinson kembali mengenakan kostum ikonik Batman, berdiri sendirian di tengah Gotham yang diselimuti salju dengan nuansa gelap yang menjadi ciri khas film garapan Matt Reeves.
 
Suasana berubah ketika deretan mobil polisi dengan sirene menyala perlahan mendekati sang Dark Knight.
 
Teaser singkat itu juga diiringi komposisi musik khas Michael Giacchino yang langsung membangkitkan atmosfer misterius dan menegangkan.
 
Meski belum memperlihatkan alur cerita maupun karakter baru, teaser tersebut sukses mengobati rasa penasaran penggemar.
 
Kehadiran Robert Pattinson dalam balutan Bat Suit kembali mempertegas bahwa produksi sekuel ini terus berjalan meski jadwal perilisannya kembali bergeser.
 
Kini, para penggemar harus bersabar lebih lama untuk menyaksikan petualangan terbaru sang Ksatria Kegelapan.
 
Namun, dengan proses syuting yang telah berlangsung dan teaser perdana yang mulai dirilis, harapan terhadap The Batman Part II tetap tinggi sebagai salah satu film superhero paling dinanti pada 2028.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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