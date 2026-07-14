Sherina Akui Tawarkan Diri Demi Bisa Terlibat di Film Filosofi Teras

JawaPos.com - Film Filosofi Teras membocorkan cuplikan adegan lewat official trailer. Dibuka dengan momen bahagia Alinea (Sherina Munaf) menghadiahkan mobil untuk sang ibunda, Ratih (Lydia Kandou).

Kebahagiaan Alinea semakin bertambah karena dilamar kekasihnya. Ketika impian untuk menikah sudah di depan mata, dia dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa almarhum ayahnya memiliki banyak utang.

Bahkan, menggadaikan rumah. Beratnya beban yang ditanggung Alinea sebagai tulang punggung, dia memutuskan untuk menunda pernikahan demi menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga.

Film Filosofi Teras mengusung genre drama keluarga yang disutradarai Affandi Abdul. Proyek tersebut diadaptasi dari buku pengembangan diri berjudul serupa karya Henry Manampiring. Affandi menuturkan, tema tersebut dipilih karena memiliki kedekatan dengan khalayak.

“Saya ngerasa apa yang dialami keluarga Nea adalah hal yang bisa kita rasakan di semua kalangan,” ujar dia di Jakarta Pusat.

Sherina didapuk sebagai pemeran utama. Menariknya, keterlibatan mantan istri Baskara Mahendra itu bukan berdasar penawaran dari tim rumah produksi MD Entertainment. Melainkan atas dasar inisiatif mengajukan diri.

“Saat aku dengar ada proyek ini, aku langsung ngomong ke manajemenku untuk lihat sinopsisnya,” ungkap Sherina.

Dia mengaku langsung tertarik dan ingin terlibat dalam film Filosofi Teras. Sebab, dia mengaku sangat menyukai buku Filosofi Teras terlepas dari kedekatannya secara personal dengan Henry.