Vega Darwanti Bernazar Mau Hadiahkan Mobil Ambulans untuk Mendiang Ibunda, Ini Sebabnya

JawaPos.com - Presenter sekaligus komedian Vega Darwanti mengungkapkan sebuah nazar untuk tujuan mewujudkan keinginan terakhir sang ibunda, RA Dian Arunda Dewanthy, yang meninggal dunia pada hari ini, Senin (13/7).

Ibunda Vega Darwanti sempat punya keinginan hendak membeli dan menyumbangkan sebuah mobil ambulans untuk kepentingan sosial-kemanusiaan. Sayangnya sampai almarhumah meninggal, pembelian mobil ambulans tersebut belum juga terlaksana.

"Mama sempat bilang pengen beli mobil ambulans. Pengen nyumbang mobil ambulans buat amal jariyah. Itu jadi nazar kami anak-anaknya sekarang, mudah-mudahan bisa tercapai," ujar Vega Darwanti di bilangan Jakarta Timur.

Vega Darwanti berencana mewujudkan keinginan sang ibunda membeli mobil ambulans dan akan dipersembahkan sebagai amal jariyah untuk almarhumah yang meninggal dunia pada hari ini setelah sempat berjuang melawan komplikasi penyakit hipertensi dan diabetes.

Bagi Vega Darwanti dan keluarga, merealisasikan keinginan tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sosok ibu yang selama ini ternyata gemar berbagi kepada sesama. Ia pun berharap amal tersebut dapat menjadi pahala yang terus mengalir untuk mendiang ibunda.

Di tengah suasana duka, Vega Darwanti mengaku baru mengetahui banyaknya kebaikan ibundanya karena selama ini tidak pernah diceritakan kepada pihak keluarga.

Salah satunya, Vega mendengar dari pengurus masjid bahwa ibunya ternyata rajin memberikan sumbangan.

"Tadi aku kaget pas di masjid dibilang ternyata Mama rutin kasih sumbangan, kasih banyak bantuan. Aku sebagai anaknya aja nggak tahu perbuatan baik yang Mama lakuin," tuturnya.