Vega Darwanti Terbangun Karena Dicium Keras, Ternyata Sang Ibunda Meninggal

JawaPos.com - Presenter sekaligus komedian Vega Darwanti membagikan kisah mengharukan terkait detik-detik terakhir sang ibunda, RA Dian Arunda Dewanthy, meninggal dunia.

Vega mengaku terbangun pada Senin waktu dini hari karena merasa ada yang mencium dirinya dengan sangat keras. Saat menoleh ke arah tempat tidur sang ibu, ia mendapati ibunya telah berpulang.

"Semalam itu sekitar pukul 7 malam aku masih sempat kasih makan Mama, aku racik sendiri. Terus jam setengah 2 pagi, aku kan tidur di samping Mama. Aku kebangun karena merasa ada yang cium aku kencelang banget," tutur Vega Darwanti di bilangan Jakarta Timur.

Ia melanjutkan, "Pas aku lihat ke kasur Mama, ternyata Mama sudah nggak ada. Mama meninggalnya tenang banget kayak orang tidur."

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RA Dian Arunda Dewanthy, ibunda Vega Darwanti meninggal dunia pada Senin tengah malam setelah beberapa bulan sempat berjuang melawan komplikasi penyakit hipertensi dan diabetes yang didetinya. Kepergian sang ibunda menjadi duka mendalam bagi Vega dan keluarga.

Vega mengungkapkan, sejak beberapa bulan terakhir kondisi kesehatan ibundanya sudah menurun. Meski demikian, ia dan keluarga sepakat mau merawat sang ibu secara langsung tanpa menggunakan jasa perawat sebagai bentuk bakti terakhir kepada perempuan yang telah merawat dan membesarkan mereka.

"Mama itu masya Allah banget. Dari kami kecil Mama urus anak sendiri, nggak pernah pakai jasa babysitter. Pas Mama sakit, kami anak-anaknya nggak mau panggil perawat," tuturnya.

Menurut Vega Darwanti, seluruh kebutuhan sang ibu selama menjalani perawatan dilakukan sendiri oleh anak-anaknya. Mulai dari memandikan, menyuapi makan, hingga membersihkan tubuh ibunda setiap hari.