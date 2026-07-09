Marshanda Ungkap Penyebab BB Naik, Mau Kembalikan ke Posisi Ideal dalam 6 Bulan

Artis Marshanda. (Instagram: marshanda99)
JawaPos.com - Marshanda membagikan cerita pribadinya kepada para penggemar tentang perubahan berat badannya yang naik cukup signifikan melalui unggahan di akun media sosial Threads.
Aktris berusia 36 tahun itu mengungkapkan kenaikan berat badan yang dialaminya berkaitan dengan perjuangannya dalam menghadapi gangguan penyakit bipolar, terutama setelah kepergian sang ayahanda.
Marshanda mengaku sempat mengalami masa-masa sulit akibat kondisi mentalnya. Dampak dari bipolar tidak hanya memengaruhi emosinya, tapi juga berimbas pada perubahan berat badan yang naik cukup signifikan.
"Sejak Papa meninggal aku lumayan struggling dengan bipolarku yang berefek juga ke berat badanku," tulis Marshanda melalui akun media sosial Threads.
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Pemain sinetron dan film tersebut memastikan kondisinya kini sudah jauh lebih baik seiring dengan usaha serius yang dia lakukan. Marshanda menyebut, keberhasilannya kembali stabil tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekat yang selalu mendampinginya selama proses pemulihan.
"Aku sudah jauh lebih baik sekarang karena dukungan dari orang-orang hebat di sekitarku yang membantuku menjadi stabil lagi," katanya.
Seiring membaiknya kondisi kesehatan mental, Marshanda memasang target baru mau mengembalikan berat badannya ke angka ideal. Ia berharap bisa mencapai berat sekitar 58 kilogram dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Untuk mencapai target tersebut, Marshanda menyiapkan pola hidup sehat. Tidak hanya menjaga pola makan secara disiplin dan menerapkan intermittent fasting, Marshanda juga melakukan olahraga agar penurunan berat badannya itu dapat berjalan sesuai harapan.
"Jadi, misiku adalah serius dan disiplin mengonsumsi makanan sehat, menjalani intermittent fasting, badminton rutin,dan olahraga lainnya," kata ibunda Sienna itu.
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