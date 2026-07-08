Park Bo-young dan Son Suk-ku Jadi Pemeran Utama Film Rom-Com Fantasi ‘With You’

JawaPos.com – Park Bo-young dan Son Suk-ku dikabarkan akan bintangi film komedi romantis fantasi terbaru berjudul ‘With You’.

Proyek ini menjadi salah satu film yang paling dinantikan karena mempertemukan dua aktor dengan pesona berbeda dalam kisah cinta yang unik.

Dilansir dari The Chosun daily, pada 8 Juli, kabar mengenai keterlibatan Park Bo-young dan Son Suk-ku dalam film tersebut telah dikonfirmasi.

‘With You’ akan menjadi karya terbaru dari sutradara Kang Hyung-cheol, sosok di balik sejumlah film populer Korea seperti Speed Scandal, Sunny, Swing Kids, dan High Five.

Film komedi romantis fantasi yang menghadirkan perpaduan aktor Korea dan internasional. Ceritanya mengambil latar di sebuah kapal pesiar, dengan kisah cinta yang dipadukan unsur fantasi. Film ini diproduksi oleh Sidus dan akan didistribusikan oleh Next Entertainment World (NEW).

Film ini mempertemukan kembali Park Bo-young dengan sutradara Kang Hyung-cheol setelah hampir dua dekade.

Keduanya sebelumnya bekerja sama melalui film ‘Speed Scandal’ pada 2008, yang menjadi awal penting dalam karier mereka.