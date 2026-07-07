Novel Klasik Sense and Sensibility Hadir dalam Adaptasi Film Terbaru

JawaPos.com – Novel klasik karya Jane Austen, Sense and Sensibility, kembali diadaptasi ke layar lebar.

Kali ini, rumah produksi Focus Features bersama Working Title Films menghadirkan versi terbaru yang dibintangi Daisy Edgar-Jones sebagai Elinor Dashwood. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada Oktober 2026.

Dilansir dari Variety Australia, adaptasi terbaru ini disutradarai oleh Georgia Oakley, sineas yang sebelumnya mendapat pujian lewat film Blue Jean.

Sementara naskahnya ditulis oleh novelis Australia Diana Reid, yang menghadirkan interpretasi baru terhadap kisah klasik Jane Austen tanpa menghilangkan esensi cerita aslinya.

Selain Daisy Edgar-Jones, film ini juga dibintangi Esmé Creed-Miles sebagai Marianne Dashwood. Deretan pemain lainnya meliputi Caitríona Balfe, George MacKay, Frank Dillane, Fiona Shaw, Herbert Nordrum, dan Bodhi Rae Breathnach.

Sense and Sensibility mengisahkan kehidupan kakak beradik Elinor dan Marianne Dashwood yang harus menghadapi perubahan besar setelah kematian sang ayah.

Di tengah keterbatasan ekonomi akibat aturan warisan pada masa itu, keduanya menjalani perjalanan menemukan cinta, menghadapi kehilangan, serta belajar menyeimbangkan logika dan perasaan dalam menjalani kehidupan.

Versi terbaru ini menjadi adaptasi film layar lebar pertama dari novel tersebut dalam lebih dari 30 tahun sejak film garapan Ang Lee pada 1995 yang dibintangi Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, dan Hugh Grant.

Film klasik tersebut meraih kesuksesan besar dan memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Academy Award untuk kategori Skenario Adaptasi Terbaik.