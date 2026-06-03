Akui Rugi, I.O.I Rela Korbankan Pendapatan Demi Reuni Impian

JawaPos.com - Reuni 10 tahun I.O.I yang masih menjadi perbincangan hangat ternyata menyimpan kisah pengorbanan besar di balik kesuksesannya.

Meski lagu terbaru mereka, Suddenly, mendapat respons positif dari publik dan terus naik di tangga lagu, para anggota mengaku harus menerima kerugian finansial demi mewujudkan comeback tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Chungha dan Yoo Yeonjung saat menjadi tamu dalam sebuah program YouTube bersama Jeon Somi.

Dalam perbincangan tersebut, mereka membahas proses panjang yang harus dilalui sebelum reuni akhirnya bisa terlaksana.

Yeonjung menjelaskan bahwa rencana comeback I.O.I sebenarnya telah beberapa kali dibahas di masa lalu.

Melaporkan dari Koreaboo, salah satu hambatan terbesar yang mereka hadapi adalah masalah pendanaan. Menurut para anggota, reuni grup berskala besar membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit.

Sedangkan, situasi masing-masing anggota sudah sangat berbeda dibanding saat mereka masih aktif sebagai grup proyek.

Chungha secara jujur mengakui bahwa aktivitas individu saat ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan promosi bersama sebagai I.O.I.

Karena itu, keputusan untuk kembali berkumpul sebagai grup bukanlah pilihan yang menguntungkan secara finansial bagi para member.