Momen Haru Reuni I.O.I, Kyulkyung Datang ke Konser Hong Kong

JawaPos.com - Mantan anggota I.O.I Kyulkyung kembali menarik perhatian penggemar setelah menunjukkan dukungannya kepada grup tersebut di konser Hong Kong.

Pada 23 Juni 2026, Kyulkyung mengunggah sejumlah foto di media sosial pribadinya dengan emoji hati sederhana.

Foto-foto tersebut memperlihatkan dirinya datang ke konser I.O.I di Hong Kong yang merupakan bagian dari tur Asia grup tersebut.

Berbeda dari penampilan panggung yang glamor, Kyulkyung tampil santai dengan hoodie abu-abu sambil menikmati konser dari area penonton.

Ia terlihat menyaksikan penampilan para member dengan penuh perhatian dan senyum hangat.

Setelah konser berakhir, Kyulkyung juga mengunjungi ruang tunggu back stage untuk bertemu para anggota.

Momen kebersamaan mereka menunjukkan hubungan dekat yang masih terjalin kuat meski telah bertahun-tahun berlalu sejak aktivitas grup berakhir.

Kehadiran Kyulkyung mendapat sambutan hangat dari para anggota. Jeon Somi meninggalkan komentar manis di unggahan tersebut.

"Kami sangat menyukainya," tulis Somi dalam kolom komentar instagram @zhou_jieqiong1216.