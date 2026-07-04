Avatar The Last Airbender Live-Action Season 2 Raih 8,7 Juta Penonton dan Turun 59 Persen dari Season 1

Live-action Avatar The Last Airbender season 2 (Instagram @avatarnetflix)
JawaPos.com – Serial live-action Avatar: The Last Airbender musim kedua memulai penayangannya di Netflix dengan meraih 8,7 juta penonton dalam empat hari pertama.
Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (3/7), Capaian tersebut menempatkan serial ini di peringkat kedua daftar tayangan televisi berbahasa Inggris paling banyak ditonton di platform tersebut.
Meski demikian, jumlah penonton itu mengalami penurunan sebesar 59 persen dibandingkan musim pertamanya.
Pada saat dirilis pada 2024, musim pertama Avatar: The Last Airbender berhasil mencatatkan 21,2 juta penonton dalam empat hari pertama. Perbandingan tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada musim kedua.
Meski angka penonton menurun, serial ini tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tayangan unggulan Netflix.
Kehadiran musim kedua juga kembali meningkatkan minat penonton terhadap musim pertama. Musim pertama kembali masuk dalam daftar tayangan terpopuler dengan meraih tiga juta penonton pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluncuran musim terbaru turut mendorong penonton untuk menyaksikan kembali kisah sebelumnya.
Dalam daftar mingguan Netflix, Avatar: The Last Airbender musim kedua berada di bawah serial I Will Find You yang menjadi tayangan paling banyak ditonton.
Serial tersebut mencatatkan 34,1 juta penonton pada pekan pertamanya setelah sebelumnya meraih 24 juta penonton saat debut. Persaingan tersebut memperlihatkan ketatnya perebutan posisi teratas di layanan streaming.
Meskipun mengalami penurunan jumlah penonton dibandingkan musim pertama, Avatar: The Last Airbender musim kedua masih menunjukkan daya tarik yang kuat di kalangan pelanggan Netflix.
Posisinya di papan atas membuktikan serial tersebut tetap memiliki basis penggemar yang besar. Capaian itu menjadi modal penting bagi kelanjutan adaptasi live-action serial tersebut pada musim berikutnya.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar