Avatar The Last Airbender Live-Action Season 2 Raih 8,7 Juta Penonton dan Turun 59 Persen dari Season 1

JawaPos.com – Serial live-action Avatar: The Last Airbender musim kedua memulai penayangannya di Netflix dengan meraih 8,7 juta penonton dalam empat hari pertama.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (3/7), Capaian tersebut menempatkan serial ini di peringkat kedua daftar tayangan televisi berbahasa Inggris paling banyak ditonton di platform tersebut.

Meski demikian, jumlah penonton itu mengalami penurunan sebesar 59 persen dibandingkan musim pertamanya.

Pada saat dirilis pada 2024, musim pertama Avatar: The Last Airbender berhasil mencatatkan 21,2 juta penonton dalam empat hari pertama. Perbandingan tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada musim kedua.

Meski angka penonton menurun, serial ini tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tayangan unggulan Netflix.

Kehadiran musim kedua juga kembali meningkatkan minat penonton terhadap musim pertama. Musim pertama kembali masuk dalam daftar tayangan terpopuler dengan meraih tiga juta penonton pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluncuran musim terbaru turut mendorong penonton untuk menyaksikan kembali kisah sebelumnya.

Dalam daftar mingguan Netflix, Avatar: The Last Airbender musim kedua berada di bawah serial I Will Find You yang menjadi tayangan paling banyak ditonton.

Serial tersebut mencatatkan 34,1 juta penonton pada pekan pertamanya setelah sebelumnya meraih 24 juta penonton saat debut. Persaingan tersebut memperlihatkan ketatnya perebutan posisi teratas di layanan streaming.

Meskipun mengalami penurunan jumlah penonton dibandingkan musim pertama, Avatar: The Last Airbender musim kedua masih menunjukkan daya tarik yang kuat di kalangan pelanggan Netflix.