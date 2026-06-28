Perbandingan Karakter 'Avatar The Last Airbender' Versi Animasi Nickelodeon dan Live-Action Netflix

JawaPos.com – Serial Avatar: The Last Airbender menghadirkan kembali kisah dunia empat elemen melalui adaptasi live-action Netflix setelah sebelumnya sukses dalam bentuk animasi produksi Nickelodeon.

Perubahan dari animasi ke versi nyata membuat sejumlah karakter mengalami perbedaan dalam pemeranan, tampilan, hingga pendekatan cerita.

Berikut perbandingan 15 karakter utama antara versi animasi Nickelodeon dan live-action Netflix, seperti dilansir dari laman Deadline pada Minggu (28/6).

1. Aang (Gordon Cormier vs Zach Tyler Eisen)

Aang dalam versi Netflix diperankan oleh Gordon Cormier sebagai Avatar muda yang harus menghadapi tanggung jawab besar setelah terbangun dari pembekuan selama bertahun-tahun. Sementara itu, versi animasi Nickelodeon menghadirkan suara Aang melalui Zach Tyler Eisen dengan karakter yang lebih ceria dan ekspresif.

2. Katara (Kiawentiio vs Mae Whitman)

Kiawentiio memerankan Katara dalam adaptasi Netflix sebagai pengendali air yang menjadi guru pertama Aang dalam perjalanan menguasai elemen. Dalam versi animasi Nickelodeon, karakter Katara disuarakan Mae Whitman dengan gambaran sosok yang lebih emosional dan penuh semangat.

3. Sokka (Ian Ousley vs Jack De Sena)

Ian Ousley memainkan Sokka versi live-action sebagai pejuang tanpa kemampuan pengendalian elemen yang mengandalkan strategi dan senjata. Dalam animasi Nickelodeon, Sokka diperankan melalui suara Jack De Sena dengan karakter humor yang lebih dominan.