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Leni Setya Wati
Minggu, 5 Juli 2026 | 04.15 WIB

Chae Jong Hyeop Bintangi Drama Jepang The Rules of Vacation

Ilustrasi photo dari x @hallyuforums - Image

Ilustrasi photo dari x @hallyuforums

JawaPos.com - Setelah mencuri hati penonton lewat drama Eye Love You, aktor asal Korea Selatan Chae Jong Hyeop kini kembali menyapa penggemarnya dengan proyek terbaru bertajuk The Rules of Vacation.

Drama romansa bernuansa penyembuhan ini dijadwalkan tayang perdana di ABEMA pada 27 Juli 2026, sebelum tersedia secara global melalui Netflix mulai 31 Juli 2026.

Dalam proyek terbarunya, Chae Jong Hyeop dipasangkan dengan Kanna Hashimoto. Pertemuan dua bintang populer Asia ini langsung mencuri perhatian karena menjanjikan kisah cinta yang hangat, emosional, sekaligus menenangkan hati.

Chae Jong Hyeop akan memerankan Nishigami, seorang penjaga vila di kawasan pantai yang menyimpan sisi misterius.

Hidupnya berubah ketika ia bertemu Hoshino Midori, seorang wanita yang memutuskan meninggalkan hiruk-pikuk kesehariannya demi menikmati liburan dan menemukan kembali ketenangan yang lama hilang.

Dari pertemuan yang tampak sederhana, keduanya perlahan menjalin hubungan yang dipenuhi momen-momen hangat.

Di tengah deburan ombak, semilir angin musim panas, dan pemandangan laut yang menenangkan, mereka saling membantu menyembuhkan luka serta menemukan makna baru dalam hidup.

Bersamaan dengan pengumuman jadwal penayangan, tim produksi juga merilis teaser perdana yang menampilkan visual musim panas yang memikat.

Chemistry alami antara Chae Jong Hyeop dan Kanna Hashimoto menjadi sorotan utama, membuat banyak penggemar semakin tidak sabar menantikan kisah romansa mereka.

The Rules of Vacation sekaligus menjadi proyek drama Jepang kedua Chae Jong Hyeop setelah kesuksesan Eye Love You.

Editor: Hanny Suwindari
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