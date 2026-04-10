Chae Jong Hyeop akan Berperan di Drama Jepang Baru Berjudul The Rules of Vacation

JawaPos.com - Makin melejit setelah bermain peran di In Your Radiant Season, kini aktor Korea Chae Jong Hyeop akan tampil dalam drama Jepang baru berjudul The Rules of Vacation (judul sementara)

Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/4), aktingnya tak perlu diragukan lagi, mengingat dirinya selalu sukses dalam memerankan karakter apapun

Pada tanggal 9 April, agensi sang aktor, Blitzway Entertainment, mengungkapkan, “Chae Jong Hyeop akan membintangi ‘The Rules of Vacation.’”

Sang aktor sebelumnya memenangkan hati penggemar global dalam drama TBS tahun 2024 “Eye Love You

Aktingnya diakui, ia berperan sebagai seorang mahasiswa internasional Korea yang meneliti hewan-hewan langka.

Kemudian popularitasnya di Jepang sangat kuat sehingga ia mendapat julukan Hyeop-sama, membuat penggemar makin menyukainya

Chae Jong Hyeop baru-baru ini memberikan penampilan yang luar biasa dalam drama MBC In Your Radiant Season

Dalam drama itu, ia sukses merebut hati penggemar dengan karakternya bernama Sunwoo Chan dan menjadi perbincangan hangat