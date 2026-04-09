Aulia Ramadhani
10 April 2026, 03.14 WIB

Bertajuk The New Xcene, Band Xdinary Heroes akan Gelar Konser di Eropa

Xdinary Heroes. Sumber Foto: Soompi - Image

Xdinary Heroes. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Menghadirkan keseruan, band rock Korea Selatan Xdinary Heroes akan menyapa penggemar di Eropa.

Dikutip dari Soompi, Xdinary Heroes sendiri mengumumkan jadwal konser spesial mereka yang bertajuk The New Xcene.

Memiliki banyak karya spektakuler, mereka siap menyapa penggemar setia di wilayah Eropa dan Inggris Raya.

Setelah mengunjungi Manchester pada tanggal 31 Mei, Xdinary Heroes juga akan mengunjungi London tanggal 2 Juni, Paris 4 Juni.

 Frankfurt, dan Milan juga menjadi tujuan konser, yang pastinya penggemar tak sabar menantikan aksi panggung mereka

Xdinary Heroes dikenal sebagai sebuah band rock Korea Selatan di bawah sub-label JYP Entertainment, Studio J.

Melejit dalam waktu cepat, mereka resmi debut pada 6 Desember 2021, dengan single Happy Death Day.

Anggotanya berjumlah enam orang yang pastinya berbakat yaitu Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon.

Kualitas musik yang tidak diragukan, para anggota terlibat dalam penulisan, komposisi, dan produksi musik band.

Faktanya, nama band ini merupakan singkatan dari Extraordinary Heroes, yang berarti siapa pun bisa menjadi pahlawan.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

