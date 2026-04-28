Sischa Widya Maharani
Selasa, 28 April 2026 | 18.38 WIB

Transformasi Gila! Woo Do Hwan Bongkar Perjuangan Ekstrem di Bloodhounds Season 2

Scene Woo Do Hwan di drama Bloodhounds Season 2. (Instagram: @ietflixkr)

 
JawaPos.com - Aktor Woo Do Hwan kembali mencuri perhatian lewat perannya dalam Bloodhounds Season 2 yang penuh aksi intens.
 
Dalam wawancara terbaru, ia mengungkap bahwa proses syuting musim kedua terasa seperti masuk medan perang karena tuntutan fisik yang sangat tinggi.
 
Bersama Lee Sang Yi, ia mengaku sempat berpikir untuk tidak melanjutkan ke Season 2 karena kelelahan ekstrim setelah musim pertama.
 
Namun, ketika produksi resmi dimulai, semangatnya justru kembali muncul dan ia merasa tertantang untuk menunjukkan sisi baru dirinya.
 
Untuk mendalami karakter, Do Hwan menjalani latihan fisik secara konsisten bahkan di hari libur syuting.
 
Ia menekankan bahwa proyek ini menuntut komitmen penuh baik secara fisik maupun mental.
 
Salah satu hal paling mengejutkan adalah pola makannya. Ia mengaku makan hingga empat kali sehari demi menaikkan berat badan.
 
Bahkan, sang aktor sering makan sampai tertidur karena jadwal makan yang padat. Selain itu, ia rutin mengonsumsi dada ayam setelah latihan serta makanan lain untuk menjaga massa tubuh.
 
"Jadi saya makan sekitar empat kali sehari. Makan empat kali sehari berarti saya makan sampai saya tertidur. Jadi, wajah saya sedikit bengkak, dan saya berusaha keras untuk menambah lemak tubuh," terangnya yang dikutip dari Naver.
 
Berkat konsistennya, Bloodhounds Season 2 berhasil meraih popularitas tinggi secara global dan masuk Top 10 di puluhan negara.
 

