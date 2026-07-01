Punya Tahi Lalat di Leher, Tengku Dewi Buka Suara Namanya Dikaitkan Netizen Sebagai Cewek Pengganggu oleh Sarah Gibson

JawaPos.com - Pernyataan selebgram Sarah Gibson yang memberikan sindiran kepada wanita pengganggu rumah tangga orang mendapat perhatian netizen di media sosial. Nama artis Tengku Dewi juga ikut disorot oleh netizen diduga sebagai wanita yang disindir.

Dugaan netizen soal Tengku Dewi sebagai wanita yang disindir Sarah Gibson karena dia punya tahi lalat di leher sebagaimana gambar foto yang sempat diunggah sang selebgram di akun media sosialnya.

Tengku Dewi tidak tinggal diam usai namanya dikaitkan netizen sebagai wanita pengganggu rumah tangga orang. Dia pun buka suara dan memberikan klarifikasi.

"Tahi lalat ku memang ada di leher tapi please bukan aku. Bukan aku kak," tulis Tengku Dewi melalui akun media sosialnya.

Sebelumnya, selebgram Sarah Gibson menumpahkan rasa jengkelnya terhadap wanita yang dia sebut sebagai cewek pengganggu rumah tangga orang. Dia heran wanita itu sudah menikah dan punya dua orang anak namun masih mengganggu rumah tangga orang.

"Ada perempuan sudah pernah menikah dan gagal, punya anak 2, malah ganggu keluarga orang. Otaknya dimana ya? Bukannya cari kerja dan fokus urus anak, malah sibuk duitin laki sana sini," tulis Sarah Gibson di akun media sosialnya.

Dia mengaku malas memperpanjang permasalahan lewat media sosial. Namun, Sarah Gibson merasa harus melakukannya setelah wanita itu merasa tidak bersalah dan berani menantang meski ia mengganggu rumah tangga orang.

"Sumpah kasihan anaknya, heran gue sama orang begini. Gue malas posting-posting kaya gini tapi ditantangin sama cewek nggak jelas," katanya geram.

Sarah Gibson bahkan mengunggah foto wanita itu. Namun wajahnya tidak terlihat secara jelas karena hanya sebagian saja yang dia perlihatkan.