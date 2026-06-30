Geram, Sarah Gibson Unggah Foto Wanita Pengganggu Rumah Tangga Orang

Selebgram Sarah Gibson. (Instagram: sarahgibson21)
JawaPos.com - Sarah Gibson geram dengan tindakan seorang wanita yang disebutnya sebagai pengganggu rumah tangga orang. Dia pun mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan di akun media sosialnya.
Selebgram dengan jumlah followers mencapai 1,8 juta heran dengan perempuan itu masih saja mengganggu rumah tangga orang. Padahal, perempuan itu sudah menikah dan punya anak.
"Ada perempuan sudah pernah menikah dan gagal, punya anak 2, malah ganggu keluarga orang, otaknya di mana ya?" tulis Sarah Gibson di akun media sosialnya.
Saking kesalnya, Sarah Gibson sampai mengunggah foto perempuan itu. Namun, sosoknya masih sulit dikenali karena hanya sedikit saja pada bagian wajah dan bibirnya yang diunggah di akun media sosialnya.
Sarah Gibson sebenarnya malas memperpanjang permasalahan dengan membongkar hal ini di media sosial. Namun, darahnya mendidih setelah wanita itu justru menantangnya seolah tidak merasa bersalah dan tidak merasa takut.
"Gue malas posting-posting kayak gini, tapi ditantangin sama cewek nggak jelas," ungkapnya.
Sarah Gibson heran kenapa wanita itu tidak fokus saja pada anak-anaknya, tapi malah mencari kesenangan dan mencari uang dengan cara yang tidak benar.
"Bukannya cari kerja dan fokus urus anak, malah sibuk duitin laki sana-sini. Sumpah kasihan anaknya, heran gue sama orang begini," ujarnya.
Sarah Gibson sengaja tidak mengunggah foto wanita pengganggu rumah tangga orang secara jelas di akun media sosialnya dengan alasan masih menunggu penjelasan dari wanita itu.
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