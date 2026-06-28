Profil Mufli Budi Ananda Asisten Raffi Ahmad yang Menjadi Komisaris PT Krakatau Posco

JawaPos.com - Nama Mufli Budi Ananda mendadak jadi sorotan publik setelah sosok yang selama ini dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad itu tiba-tiba menduduki posisi Komisaris di PT Krakatau Posco.

Kabar tersebut membuat banyak orang jadi penasaran ingin tahu seperti apa perjalanan hidup pria yang sebelumnya lebih dikenal berada di balik layar aktivitas Raffi Ahmad dan keluarga.

Penunjukan Mufli sebagai komisaris perusahaan baja menuai atensi karena latar belakangnya yang berbeda dari figur yang biasanya mengisi posisi strategis di perusahaan industri besar.

Sebelum namanya masuk di jajaran komisaris, Mufli Budi Ananda dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Raffi Ahmad yang sering mendampinginya di sejumlah kegiatan yang ada kaitannya dengan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari sang artis.

Profil Mufli Budi Ananda, Asisten Raffi Ahmad yang Jadi Komisaris PT Krakatau Posco. Mufli sejatinya bukan sosok yang sering tampil di depan kamera dan menjadi pusat perhatian. Namanya lebih banyak dikenal melalui kedekatannya dengan Raffi Ahmad dan lingkungan kerja keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Dalam sejumlah kesempatan, Mufli terlihat hadir dalam aktivitas bersama Raffi Ahmad. Mulai dari agenda pekerjaan, perjalanan, hingga momen santai bersama. Kedekatan tersebut membuatnya termasuk salah satu orang yang dipercaya dalam lingkaran kerja Raffi Ahmad.

Perjalanan Mufli menjadi menarik karena ia bukan berasal dari dunia hiburan sebagai artis, melainkan dari peran pendukung yang berada di belakang kesibukan seorang figur publik besar.

Kedekatan Mufli dengan Raffi Ahmad terlihat dari berbagai dokumentasi yang beredar di media sosial. Ia beberapa kali terlihat menemani Raffi dalam aktivitas profesional maupun momen keluarga.