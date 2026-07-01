Intan Nuraini Rasakan Keajaiban Saat Berdoa di Tanah Suci

JawaPos.com - Intan Nuraini termasuk salah satu artis yang melaksanakan ibadah haji di tahun 2026 ini. Dia pun merasakan keajaiban saat berdoa di Tanah Suci.

Intan Nuraini mengatakan, dirinya sempat jatuh sakit saat berada di Tanah Suci. Dia menduga sakit yang dideritanya itu terjadi akibat kondisi tubuhnya belum bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca di sana.

"Waktu melaksanakan ibadah sunnah aku sempat sakit. Sakitnya batuk, pilek, dan segala macam," ujar Intan Nuraini saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Perempuan berusia 41 tahun sangat berharap dalam kondisi sehat ketika melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Intan Nuraini kemudian berdoa kepada Allah agar dapat diberikan kesehatan menjelang Wukuf di Arafah.Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan ternyata penyakit yang dideritanya itu langsung sembuh.

"Tidak lama dari berdoa, itu benar-benar plong nggak ada pilek, nggak ada batuk sama sekali. Itu yang aku rasain," ungkap Intan Nuraini.

Dia mengungkapkan, melaksanakan ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan secara mental dan spiritual, tapi juga membutuhkan kesehatan fisik. Pasalnya, ibadah ini memang membutuhkan ketahanan fisik dengan sejumlah aktivitasnya.

Dari pengalaman yang dialaminya tersebut, Intan Nuraini jadi semakin yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doa yang dilakukan dengan niat yang baik dan dilakukan secara sungguh-sungguh.

"Kalau kita berdoa secara serius, selama niatnya untuk yang baik, insya Allah pasti dikabulkan," tuturnya.