Liuyin HEART OF WOMAN Curi Perhatian, Idol Rookie Ini Kuasai 6 Bahasa

JawaPos.Com - Di tengah persaingan sengit industri K-Pop, nama Liuyin, anggota termuda dari girl group HEART OF WOMAN (H.O.W), sukses mencuri perhatian publik.

Tak hanya memikat lewat penampilan panggung dan karismanya, idol rookie ini juga membuat banyak orang terpukau berkat kemampuannya menguasai enam bahasa sekaligus, sebuah keahlian yang jarang dimiliki oleh idol seusianya.

Liuyin lahir di Roma, Italia, dari keluarga berdarah Tiongkok. Lingkungan multikultural yang membesarkannya menjadi fondasi kuat bagi kemampuan linguistiknya.

Sejak kecil, ia terbiasa menggunakan berbagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya berkembang menjadi salah satu keunggulan yang kini melekat pada dirinya sebagai seorang idol.

Enam bahasa yang dikuasai Liuyin meliputi Mandarin, Italia, Korea, Inggris, Spanyol, dan Prancis.

Kemampuan tersebut membuatnya mampu menjalin komunikasi dengan penggemar dari berbagai penjuru dunia tanpa banyak hambatan.

Tak heran jika kehadirannya dinilai menjadi aset penting bagi langkah global HEART OF WOMAN sejak awal debut mereka.