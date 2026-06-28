Usai Bikin Kontroversi, Tessa Kaunang Minta Sandy Tumiwa Tak Usik Hidupnya

Tessa Kaunang. (Instagram: tessakaunang_tuiit)
JawaPos.com - Tingkah Sandy Tumiwa mengunggah foto editan menampilkan Tessa Kaunang berhijab menimbulkan kontroversi di media sosial. Banyak komentar berdatangan mengingat Tessa bukanlah pemeluk agama Islam.
Tessa Kaunang geram dengan tingkah sang mantan. Dia pun melayangkan somasi. Usai disomasi Tessa, Sandy Tumiwa akhirnya menghapus foto itu dan juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
"Sehubungan dengan unggahan foto yang telah saya edit menggunakan teknologi AI dengan penambahan hijab, saya ingin menyampaikan bahwa unggahan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan, mempermalukan, menyudutkan, ataupun merugikan pihak mana pun," tulis Sandy Tumiwa di aku. media sosial.
"Motivasi saya semata-mata merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada Manda sebagai ibu dari anak-anak kami. Saya terinspirasi oleh sosok-sosok perempuan yang dikenal karena kasih sayang, ketulusan, dan pengabdiannya dalam merawat keluarga, sehingga visualisasi tersebut saya buat sebagai bentuk penghormatan pribadi, bukan untuk tujuan lain," imbuhnya.
"Apabila unggahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, kesalahpahaman, atau perasaan yang kurang berkenan bagi Manda maupun pihak lainnya, dengan tulus saya menyampaikan permohonan maaf. Saya menghormati sepenuhnya pribadi, pilihan hidup, keyakinan, dan martabat Manda sebagai individu serta sebagai ibu dari anak-anak kami," ungkap Sandy Tumiwa.
Tessa Kaunang menghargai Sandy Tumiwa yang telah menghapus foto editan yang menampilkan dirinya berhijab. Dia tidak akan memperpanjang permasalahan ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi.
"Setelah 3 kali 24 jam, bapaknya anak-anak itu take down dan minta maaf. Kata pengacara saya, ya sudahlah gitu. Karena dia sudah meminta maaf dan take down," kata Tessa Kaunang.
Kendati demikian, dia menyampaikan pesan ditujukan kepada Sandy Tumiwa untuk move on dan tidak perlu lagi mengusik kehidupannya. Karena diantara mereka sudah tidak ada hubungan yang mengikat mengingat perceraian sudah terjadi sangat lama.
"Sampai sekarang masih ada aja yang dia tulis tentang saya. Tolong bro, move on," pinta Tessa Kaunang.
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