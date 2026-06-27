Diperankan Han Suk Kyu hingga Jung Yu Mi, Film Speaking Dead Merilis Teaser Baru

JawaPos.com – Kini penggemar siap menyaksikan Han Suk Kyu dan Jung Yu Mi dalam Speaking Dead, film tersebut juga telah mengkonfirmasi penayangan perdananya di Festival Film Fantastis Internasional Bucheon ke-30 (BIFAN)

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), Speaking Dead mengisahkan pencarian kebenaran di balik kasus yang terkubur lebih dari satu dekade lalu.

Kejadian itu dimulai dengan pengakuan Jang Jae Wook (Han Suk Kyu), seorang ilmuwan forensik yang diidentifikasi sebagai tersangka teror terkenal.

Drama ini akan ditayangkan perdana di BIFAN ke-30, yang akan diadakan dari tanggal 2 hingga 12 Juli, dimana Speaking Dead telah secara resmi diundang ke Phantascapes.

Film ini menjadi sebuah bagian yang baru dibentuk yang memperkenalkan proyek-proyek di berbagai genre termasuk komedi, romansa, dan fantasi.

Terlihat dari poster peluncuran menampilkan karakter utama termasuk ilmuwan forensik Jang Jae Wook, seorang profiler (Jung Yu Mi), seorang jaksa (Lee Hee Joon).

Ada juga seorang kapten detektif (Yeom Hye Ran), dan seorang jaksa penuntut umum (Kim Jun Han), dimana sosok-sosok tersebut berada di poster dengan latar belakang Gwanghwamun.