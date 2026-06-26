Drama Speaking Dead: Han Suk Kyu Tampil dalam Thriller Misteri Penuh Konspirasi dan Rahasia Kelam

Ilustrasi photo dari x @tang_kira

JawaPos.com - Aktor veteran Han Suk Kyu siap kembali memikat penonton lewat drama terbaru Speaking Dead, sebuah thriller misteri yang memadukan investigasi kriminal, konflik psikologis, dan konspirasi yang telah lama terkubur.

Dengan premis yang penuh teka-teki dan alur yang menegangkan, drama ini digadang-gadang menjadi salah satu tayangan Korea paling dinantikan.

Tak sekadar menyuguhkan kisah penyelidikan biasa, Speaking Dead mengajak penonton menyelami misteri yang berawal dari sebuah pengakuan mengejutkan.

Seorang ahli forensik ternama secara sukarela mengaku sebagai pelaku di balik aksi teror yang mengguncang negara, memicu rangkaian peristiwa yang mengungkap rahasia kelam dari masa lalu.

Sinopsis Speaking Dead

Dalam drama ini, Han Suk Kyu memerankan Jang Jae Wook, seorang ahli forensik dengan reputasi cemerlang yang mendadak menghebohkan publik setelah mengaku bertanggung jawab atas sebuah kasus teror besar.

Namun, di balik pengakuan yang mengejutkan tersebut, tersembunyi kebenaran yang jauh lebih rumit.

Ketika penyelidikan kembali dibuka, satu demi satu fakta mulai terungkap, membawa para penyidik pada kasus lama yang selama bertahun-tahun terselimuti misteri.

Jang Jae Wook pun terjebak dalam pusaran konspirasi yang melibatkan banyak pihak.

Di tengah tekanan dan kecurigaan yang mengarah kepadanya, ia berusaha mengungkap dalang sebenarnya sekaligus membongkar rahasia yang selama ini sengaja disembunyikan.

Selain Han Suk Kyu, Speaking Dead juga diperkuat oleh jajaran aktor papan atas seperti Jung Yu Mi, Lee Hee Joon, Yum Hye Ran, dan Kim Jun Han.

Kehadiran para pemain dengan kemampuan akting yang telah teruji diyakini akan memperkuat intensitas cerita sekaligus menghadirkan chemistry yang solid di setiap episode.

Sebelum menyapa penonton secara luas, Speaking Dead lebih dulu mencuri perhatian dengan masuk dalam jajaran program Fantascape di Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN).

Festival tersebut dikenal sebagai ajang bergengsi yang menampilkan karya-karya terbaik bergenre fantasi, thriller, horor, dan misteri.

Pemutaran perdana dua episode awal di BIFAN menjadi bukti besarnya ekspektasi terhadap kualitas produksi drama ini.

Speaking Dead menawarkan lebih dari sekadar kisah kriminal. Drama ini menghadirkan permainan psikologis yang kompleks, misteri yang terus berkembang, serta konflik emosional yang membuat penonton terus menebak arah cerita.

Performa Han Suk Kyu sebagai tokoh sentral menjadi salah satu daya tarik utama. Aktor peraih berbagai penghargaan tersebut kembali dipercaya memerankan karakter dengan lapisan emosi yang mendalam, memperlihatkan karisma dan kualitas akting yang telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun.

Dengan naskah yang kuat, atmosfer yang mencekam, serta jajaran pemain berkualitas, Speaking Dead berpotensi menjadi salah satu drama thriller Korea yang paling mencuri perhatian dan menghadirkan pengalaman menonton yang penuh ketegangan hingga episode terakhir.