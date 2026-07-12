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Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 15.58 WIB

Jin BTS Kenang Momen Paling Berkesan di Tur "ARIRANG" Saat Pemotretan ELLE Korea

Jin BTS dalam sampul ELLE X GUCCI (x @aboutmusicYT)

 

 
JawaPos.com – Jin BTS tampil memukau lewat pemotretan terbarunya bersama ELLE Korea.
 
Berkolaborasi dengan Gucci yang menaunginya sebagai global brand ambassador, Jin tampil dengan aura karismatik di tengah latar hotel bergaya vintage.
 
Tatapan tajam dan penampilannya yang elegan menghadirkan sisi baru sang idol yang lebih dewasa dan penuh pesona.
 
Menurut laporan Soompi, Jin menjalani wawancara eksklusif dan berbagi cerita mengenai perjalanan tur dunia BTS bertajuk "ARIRANG".
 
Saat ditanya momen yang paling membekas di benaknya, pelantun "The Astronaut" itu langsung menyebut konser pembuka di Goyang sebagai kenangan yang paling sulit dilupakan.
 
Saat, hujan deras yang mengguyur konser justru membuat suasana menjadi semakin istimewa. 
 
Ia mengaku momen tersebut terasa begitu menyenangkan hingga merasa kecil kemungkinan akan kembali mengalami pengalaman serupa di masa mendatang.
 
Baginya, hari yang diwarnai hujan sering kali meninggalkan kesan paling kuat dalam ingatan.
 
Dalam wawancara ini, Jin juga mengungkap pandangannya tentang arti menjadi dirinya sendiri.
 
Ia mengatakan bahwa dirinya selalu ingin menjalani hidup sesuai dengan keinginannya.
 
Meski menyadari tidak semua hal dapat diwujudkan, Jin tetap berusaha mempertahankan jati diri dalam setiap langkah yang diambil.
 
Sebagai global brand ambassador Gucci sekaligus anggota BTS, Jin terus menunjukkan pesonanya, baik di dunia musik maupun fashion.
 
Visual yang memikat, kepribadian yang hangat, serta pemikirannya yang sederhana namun tulus kembali membuat penggemar semakin mengagumi sosoknya.
 
Melalui pemotretan dan wawancara terbaru ini, Jin memperlihatkan sisi yang lebih personal di balik gemerlap popularitasnya.
 
Kenangan tentang konser di bawah hujan hingga filosofi hidup yang ia pegang menjadi bukti bahwa setiap perjalanan yang dijalani selalu memiliki makna mendalam, baik bagi dirinya maupun para penggemar BTS di seluruh dunia.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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