Arda Tumpahkan Emosi Usai Tantri Kotak Jadi Korban Penipuan

JawaPos.com - Hatna Danarda atau Arda menumpahkan emosinya melalui tulisan cukup panjang diunggah di akun Instagram pribadinya usai sang istri, Tantri Syalindri atau Tantri Kotak, menjadi korban penipuan dari temannya sendiri.

Arda mengatakan menjadi korban penipuan memang sangat menyakitkan dan menyesakkan dada. Menurut mantan vokalis grup band Naff itu, korban penipuan mengalami rasa sakit yang jauh lebih besar dari jumlah angka kerugian yang muncul akibat kasus tersebut.

"Ketika banyak keluarga sedang berjuang menghadapi ekonomi yang sekarang nggak mudah. Setiap rupiah punya cerita. Ada jam kerja, waktu bersama keluarga yang dikorbankan, tenaga yang dihabiskan, dan cita-cita keluarga yang dibangun dengan penuh harapan," tulis Arda.

Selain kehilangan materi dan cita-cita atau harapan di masa depan yang pupus, korban penipuan juga semakin mengalami rasa perih karena uang yang terkumpul itu merupakan akumulasi dari pengorbanan dengan menukar waktu kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat hingga banyak energi yang telah dihabiskan.

"Banyak orang bangun pagi, bekerja keras, menahan lelah. Dan mengorbankan banyak hal demi menjaga keluarganya biar tetap baik-baik saja. Karena itu ketika ada yang mengambil hak orang lain melalui kebohongan atau penipuan, yang hilang sebenarnya bukan cuma uang," ungkapnya.

"Yang hilang adalah waktu yang sudah ditukar dengan kerja keras, energi yang sudah dihabiskan, dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun," imbuhnya.

Arda juga mengatakan, sejumlah korban penipuan ada yang kehilangan uang pensiun, tabungan pendidikan anak, hingga dana yang seharusnya digunakan untuk berobat. Semua dana itu lenyap yang dengan teganya diambil oleh penipu licik.

"Kami juga percaya bahwa matematika Tuhan sering kali berbeda dengan hitungan manusia. Mungkin ada yang hilang hari ini, tapi kami yakin nggak ada rezeki yang tertukar,' ungkap Arda.