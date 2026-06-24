Modus Penipuan Dilakukan Poppy Nupitasari Terhadap Tantri Kotak

Penampakan wajah Poppy Nupitasari yang diduga menipu Tantri Kotak dkk dengan total kerugian hampir mencapai Rp 10 miliar. (Instagram: tantrisyalindri)
JawaPos.com - Penyanyi Tantri Syalindri atau Tantri Kotak bersama sejumlah orang lainnya menjadi korban penipuan diduga dilakukan oleh temannya sendiri, Poppy Nupitasari.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Tantri menceritakan awal mula perkenalannya dengan Poppy Nupitasari hingga modus yang digunakan Poppy untuk memperdaya vokalis grup band Kotak itu.
Tantri mengenal Poppy Nupitasari beberapa tahun silam dan sosoknya selama ini dikenalinya sebagai teman yang sangat baik dan telah banyak membantu.
"Aku mengenalmu sejak sekitar tahun 2021 karena anak-anak kita bersekolah di tempat yang sama. Selama ini aku mengenalmu sebagai teman yang baik.Kita saling membantu dan saling mendukung saat ada kesulitan," tulis Tantri di akun media sosial.
Pada tahun 2025 lalu, Poppy Nupitasari mengajak Tantri Kotak untuk berinvestasi atau melakukan kerja sama dalam sebuah bisnis yang dia jalankan. Bisnis ini diduga menjadi modus Poppy untuk memperdaya korban-korbannya.
"Bisnis ini berupa modal pembelian produk," ungkap Tantri Kotak.
Perempuan yang kini berhijab itu awalnya ragu untuk melakukan investasi dalam kegiatan bisnis Poppy. Dia khawatir masalah uang justru memengaruhi hubungan pertemanan.
"Dalam prinsip hidupku, urusan bisnis dan uang aku sangat berhati-hati sekali. Namun karena kepercayaan yang sudah terbangun dan pengalaman yang selama ini berjalan lancar, aku akhirnya luluh juga," ungkap Tantri Kotak.
Menurut Tantri, awalnya semuanya terlihat berjalan baik-baik saja dalam satu tahun belakangan.
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