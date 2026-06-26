Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 15.45 WIB

Don't Climb the Wall: Drama Remaja Netflix yang Siap Menghadirkan Kisah Cinta Penuh Tantangan

Ilustrai photo dari x @AboutMusicYT

JawaPos.com - Netflix kembali memperkaya jajaran drama Korea orisinalnya melalui Don't Climb the Wall, serial romantis remaja yang menawarkan premis segar dan penuh emosi.

 
Mengangkat kisah dua siswa dari sekolah elite yang dipisahkan oleh sebuah tembok, drama ini menjanjikan perjalanan cinta yang manis, menegangkan, sekaligus menguras perasaan.
 
Ditulis oleh Lee Na Eun, penulis di balik kesuksesan Our Beloved Summer dan Melo Movie, Don't Climb the Wall siap menghadirkan cerita coming-of-age yang memadukan romansa, persahabatan, persaingan, hingga pencarian jati diri dalam balutan sinematografi khas drama Korea.
 
 
Sinopsis Don't Climb the Wall
Di balik tembok tinggi yang memisahkan dua sekolah bergengsi—sekolah khusus laki-laki dan sekolah khusus perempuan—tersimpan kisah yang perlahan mengubah hidup dua remaja.
 
Keduanya merupakan ketua OSIS di sekolah masing-masing, sosok yang dikenal cerdas, disiplin, dan selalu bersaing dalam berbagai kesempatan.
 
Rivalitas yang awalnya dipenuhi gengsi perlahan berubah menjadi rasa penasaran, hingga tanpa disadari berkembang menjadi cinta pertama yang sulit dihindari.
 
Namun, hubungan mereka bukanlah kisah romansa biasa. Kedua sekolah menerapkan aturan tegas yang melarang para siswa menjalin hubungan asmara.
 
Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada hukuman berat, bahkan ancaman dikeluarkan dari sekolah.
 
Di tengah tekanan akademik, ekspektasi tinggi, dan tembok yang secara harfiah maupun emosional memisahkan mereka, keduanya harus menentukan pilihan: mematuhi aturan atau mempertaruhkan masa depan demi mempertahankan perasaan yang mulai tumbuh.
 
Deretan Pemeran Muda Berbakat
 
Drama ini menghadirkan kombinasi aktor dan aktris muda yang tengah bersinar di industri hiburan Korea Selatan.
 
• Moon Sang Min dipercaya memerankan tokoh utama pria, seorang ketua OSIS yang dikenal sempurna namun menyimpan sisi lembut di balik sikap tegasnya. 
• Shin Si Ah berperan sebagai ketua OSIS dari sekolah perempuan yang cerdas, berani, dan tidak mudah menyerah. 
• Yuna dikabarkan ikut bergabung sebagai Kim Lizzy (Kim Ri Ji), siswi baru yang diprediksi akan membawa dinamika baru sekaligus memicu konflik dalam perjalanan kisah para tokoh utama.
 
Alasan Don't Climb the Wall Layak Dinantikan
 
Bukan sekadar drama romantis remaja, Don't Climb the Wall menawarkan cerita yang lebih dalam tentang keberanian melawan batasan, tekanan untuk memenuhi ekspektasi, serta perjuangan menemukan jati diri di usia muda.
 
Simbol tembok yang memisahkan dua sekolah menjadi metafora kuat mengenai berbagai batas yang sering dihadapi remaja—baik aturan, status sosial, maupun rasa takut untuk mengikuti kata hati.
 
Perpaduan humor ringan, romansa yang menghangatkan hati, dan konflik emosional membuat drama ini diprediksi mampu menyentuh berbagai kalangan penonton.
 
Jadwal Produksi dan Perkiraan Tayang
 
Produksi Don't Climb the Wall dijadwalkan dimulai pada September 2026. Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, serial ini diperkirakan akan hadir secara eksklusif di Netflix pada akhir 2027 atau awal 2028.
 
Dengan naskah yang ditulis oleh Lee Na Eun, jajaran pemeran muda berbakat, serta konsep cerita yang berbeda dari drama remaja pada umumnya, Don't Climb the Wall berpotensi menjadi salah satu drama Korea romantis yang paling dinantikan dalam beberapa tahun mendatang.
 
Kisahnya bukan hanya tentang cinta pertama, tetapi juga tentang keberanian menembus batas yang selama ini dianggap mustahil untuk dilewati.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore