Don't Climb the Wall: Drama Remaja Netflix yang Siap Menghadirkan Kisah Cinta Penuh Tantangan

Ilustrai photo dari x @AboutMusicYT

JawaPos.com - Netflix kembali memperkaya jajaran drama Korea orisinalnya melalui Don't Climb the Wall, serial romantis remaja yang menawarkan premis segar dan penuh emosi.

Mengangkat kisah dua siswa dari sekolah elite yang dipisahkan oleh sebuah tembok, drama ini menjanjikan perjalanan cinta yang manis, menegangkan, sekaligus menguras perasaan.

Ditulis oleh Lee Na Eun, penulis di balik kesuksesan Our Beloved Summer dan Melo Movie, Don't Climb the Wall siap menghadirkan cerita coming-of-age yang memadukan romansa, persahabatan, persaingan, hingga pencarian jati diri dalam balutan sinematografi khas drama Korea.

Sinopsis Don't Climb the Wall

Di balik tembok tinggi yang memisahkan dua sekolah bergengsi—sekolah khusus laki-laki dan sekolah khusus perempuan—tersimpan kisah yang perlahan mengubah hidup dua remaja.

Keduanya merupakan ketua OSIS di sekolah masing-masing, sosok yang dikenal cerdas, disiplin, dan selalu bersaing dalam berbagai kesempatan.

Rivalitas yang awalnya dipenuhi gengsi perlahan berubah menjadi rasa penasaran, hingga tanpa disadari berkembang menjadi cinta pertama yang sulit dihindari.

Namun, hubungan mereka bukanlah kisah romansa biasa. Kedua sekolah menerapkan aturan tegas yang melarang para siswa menjalin hubungan asmara.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada hukuman berat, bahkan ancaman dikeluarkan dari sekolah.

Di tengah tekanan akademik, ekspektasi tinggi, dan tembok yang secara harfiah maupun emosional memisahkan mereka, keduanya harus menentukan pilihan: mematuhi aturan atau mempertaruhkan masa depan demi mempertahankan perasaan yang mulai tumbuh.

Deretan Pemeran Muda Berbakat

Drama ini menghadirkan kombinasi aktor dan aktris muda yang tengah bersinar di industri hiburan Korea Selatan.

• Moon Sang Min dipercaya memerankan tokoh utama pria, seorang ketua OSIS yang dikenal sempurna namun menyimpan sisi lembut di balik sikap tegasnya.

• Shin Si Ah berperan sebagai ketua OSIS dari sekolah perempuan yang cerdas, berani, dan tidak mudah menyerah.

• Yuna dikabarkan ikut bergabung sebagai Kim Lizzy (Kim Ri Ji), siswi baru yang diprediksi akan membawa dinamika baru sekaligus memicu konflik dalam perjalanan kisah para tokoh utama.

Alasan Don't Climb the Wall Layak Dinantikan

Bukan sekadar drama romantis remaja, Don't Climb the Wall menawarkan cerita yang lebih dalam tentang keberanian melawan batasan, tekanan untuk memenuhi ekspektasi, serta perjuangan menemukan jati diri di usia muda.

Simbol tembok yang memisahkan dua sekolah menjadi metafora kuat mengenai berbagai batas yang sering dihadapi remaja—baik aturan, status sosial, maupun rasa takut untuk mengikuti kata hati.

Perpaduan humor ringan, romansa yang menghangatkan hati, dan konflik emosional membuat drama ini diprediksi mampu menyentuh berbagai kalangan penonton.

Jadwal Produksi dan Perkiraan Tayang

Produksi Don't Climb the Wall dijadwalkan dimulai pada September 2026. Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, serial ini diperkirakan akan hadir secara eksklusif di Netflix pada akhir 2027 atau awal 2028.

Dengan naskah yang ditulis oleh Lee Na Eun, jajaran pemeran muda berbakat, serta konsep cerita yang berbeda dari drama remaja pada umumnya, Don't Climb the Wall berpotensi menjadi salah satu drama Korea romantis yang paling dinantikan dalam beberapa tahun mendatang.

Kisahnya bukan hanya tentang cinta pertama, tetapi juga tentang keberanian menembus batas yang selama ini dianggap mustahil untuk dilewati.