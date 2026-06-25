Lina Mukherjee Menikah dengan Orang Italia, Venue Biasa Digunakan Artis Hollywood dan Bollywood

JawaPos.com - Selebgram sekaligus konten kreator Lina Mukherjee datang dengan kabar bahagia. Ia menikah dengan pria bule asal Italia bernama Luca Spiteri di usia yang sudah matang, 36 tahun.

Kabar pernikahan Lina Mukherjee diungkapkannya secara langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Lina merasa pernikahan ini memang sesuai dengan yang diimpikannya selama ini.

"Masa nakalku sudah aku lewatkan sampai 36 finally queen of garmek sold out!l Hahahhaha," tulis Lina Mukherjee.

Menurut Lina, dia menikah dengan sang kekasih di lokasi pernikahan yang memang kerap digunakan oleh artis Hollywood dan Bollywood di Italia.

"Hal lucu aku nikah di Italy tempat artis Bollywood dan Hollywood di Italy," ungkapnya.

Dia merasa menikah di sana memenuhi pernikahan impiannya yang berlangsung dengan sangat romantis. Dan yang membuat Lina Mukherjee semakin senang, pernikahan ini mendapat dukungan penuh dari keluarga suaminya.

"Pernikahan ini mertua Italy banyak biayain dan mereka atur semua. Tradisi di sini gaun mertua yang belikan!," tuturnya.

Selain membeberkan tradisi di sana dimana biasanya gaun pengantin dibelikan oleh mertua, Lina Mukherjee juga mengungkapkan tradisi makan di acara pernikahan.