Clara Shinta Diperiksa Kasus Pencemaran Nama Baik, Serahkan Bukti Tambahan Dokumen Digital

JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terlapor mantan suaminya, Denny Goestaf (DG).

Clara Shinta ditanya penyidik sekitar 30 pertanyaan. "Pertanyaannya berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik ya," kata Akil Rumaday selaku kuasa hukum Clara Shinta di Polda Metro Jaya, Rabu (24/6).

Selain itu, pihak Clara Shinta juga menyerahkan bukti tambahan berupa tautan video, tangkapan layar, hingga dokumen digital yang disimpan di dalam flashdisk.

"Menyerahkan bukti tambahan misalnya ada link video, bukti-bukti screenshot, dan segala macam. Itu ada di flashdisk ya," ungkapnya.

Clara Shinta geram dengan pernyataan mantan suamimya soal dana Rp 13 miliar dan dituding melakukan tindakan kriminal. Dia merasa pernyataan Denny Goestaf sudah sangat keterlaluan.

"Fitnah omong kosong yang dilontarkan dia menyerang harga diri saya dan membunuh karakter saya," katanya.

Menurut Clara Shinta, pernyataan mantan suaminya itu tidak hanya mengganggu dirinya secara pribadi, tapi juga mengusik orang terdekatnya.

Clara Shinta menegaskan akan terus memproses kasus ini sampai kasusnya masuk ke pengadilan. Dia tidak akan menghentikan kasus ini di tengah jalan dengan melakukan perdamaian.