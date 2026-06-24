Clara Shinta Sebut Denny Goestaf Tak Pernah Berikan Nafkah ke Anak

Selebgram Clara Shinta. (Instagram: clarashintareal)
JawaPos.com - Clara Shinta blak-blakan soal nafkah anak dari mantan suaminya, Denny Goestaf. Menurut pengakuan sang selebgram, DG tidak pernah memberikan nafkah ke anak setelah resmi bercerai dari dirinya.
"Dari semenjak cerai, bahkan pada saat pernikahan dia juga nggak kasih nafkah," ungkap Clara Shinta saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (24/6).
Pernyataan itu ditegaskan Clara Shinta tidak mengada-ada. Denny Goestaf tidak memberikan nafkah selama masa pernikahan tertera di dalam putusan pengadilan.
"Itu sesuai putusan," kata Clara Shinta.
Setelah beberapa tahun anaknya tidak diberikan nafkah, dia menyatakan tidak akan menagih dan tidak akan menuntut suaminya harus memberikan nafkah ke anak.
Dia pun melayangkan sindiran uang Denny Goestaf sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri saja supaya bisa hidup secara layak.
"Uangnya sebaiknya dia simpan untuk memenuhi kebutuhan hidup dia aja. Biar dia bisa makan dengan layak, bisa makan bergizi, bisa tinggal secara layak," ujar Clara Shinta.
Dia menduga, Denny Goestaf memang tidak ada niatan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena jika niatan itu ada, sebaiknya DG tidak perlu sewa jasa pengacara.
"Kalau memang dia memberikan nafkah ke anak, daripada buat bayar lawyer yang mahal (lebih baik uangnya buat anak)," katanya.
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