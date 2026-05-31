Aulia Ramadhani
Minggu, 31 Mei 2026 | 14.38 WIB

Dalam Film Baru 'Hana Korea,' Kim Min Ha jadi Pembelot Korea Utara, Bagaimana Kisahnya?

Kim Min Ha. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Aktris Korea Kim Min Ha kini akan membuktikan kehebatan aktingnya di film berjudul Hana Korea, yang juga telah merilis poster baru.

Dikutip dari laman Soompi, Minggu (31/5), Hana Korea nantinya akan mengikuti perjalanan Hye Seon (Kim Min Ha).

Ia adalah seorang pembelot Korea Utara yang berjuang untuk terus maju meskipun menghadapi kehidupan yang asing.

Menarik untuk ditonton, film ini ditulis dan disutradarai oleh pembuat film Denmark Frederik Sølberg.

Selain itu, juga menawarkan perspektif unik tentang kehidupan dan pertumbuhan seorang pembelot Korea Utara melalui mata seorang sutradara Denmark.

Dari poster menggambarkan bagaimana pembelot Korea Utara, Hye Seon, yang tiba di Korea Selatan dan memulai kehidupan baru.

Dibuat dengan warna biru dingin, poster menunjukkan Hye Seon tiba di Korea Selatan dengan pesawat. Ekspresinya dengan jelas menyampaikan kecemasan dan ketakutan.

Keterangan, “Memulai hidup baru di tempat yang asing,” mencerminkan emosinya yang kompleks saat ia menghadapi kehidupan baru setelah meninggalkan segalanya.

Kemudian gambar Hye Seon yang duduk sendirian di pesawat mengisyaratkan keadaan asing dan kesepian yang menantinya.

Ekspresinya menyampaikan kecemasan dan ketegangan, serta tekad untuk menjalani kehidupan barunya, film Hana Korea rencananya akan dirilis pada 8 Juli, tungguin ya.

