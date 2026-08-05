Karier Kim Min Ha Melesat, Bintang Pachinko Jadi MC Tunggal BIFF 2026

JawaPos.com – Kim Min Ha mencatat pencapaian baru dalam kariernya. Bintang "Pachinko" itu resmi ditunjuk sebagai pembawa acara tunggal untuk upacara pembukaan Busan International Film Festival atau BIFF 2026, salah satu festival film paling bergengsi di Asia. Pengumuman tersebut disampaikan panitia BIFF pada 31 Juli.

Menurut laporan soompi, Kim Min Ha dipilih karena menunjukkan perkembangan karier yang konsisten serta kemampuan akting yang semakin matang.

Selama beberapa tahun terakhir, ia berhasil memikat penonton lewat penampilan emosional dan interpretasi karakter yang kuat di berbagai proyek layar kaca maupun film.

Kim Min Ha debut akting pada 2016, namanya melambung di kancah internasional setelah memerankan Sunja muda dalam serial Apple TV+ "Pachinko".

Setelah itu, ia terus memperluas spektrum aktingnya melalui drama seperti "Light Shop", "Way Back Love", "Typhoon Family", serta film "Hana Korea", yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris muda paling menjanjikan di Korea Selatan.

Pihak BIFF menyatakan bahwa pemilihan Kim Min Ha didasarkan pada kemampuannya menghadirkan emosi karakter secara mendalam sekaligus karismanya di depan publik.

Penyelenggara optimistis gaya pembawaannya yang tenang dan percaya diri akan memberikan warna tersendiri pada malam pembukaan festival tahun ini.

Busan International Film Festival ke-31 akan berlangsung selama 10 hari, mulai 6 hingga 15 Oktober 2026, di Busan, Korea Selatan.

Festival ini dikenal sebagai ajang perfilman terbesar di Asia yang mempertemukan sineas, aktor, dan penikmat film dari berbagai negara, sekaligus menjadi panggung bagi karya-karya baru dari kawasan Asia dan dunia.