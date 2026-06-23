Profil Tantri Kotak: Lady Rocker yang Bawa Kotak ke Puncak Popularitas, Kini Jadi Korban Penipuan

Manggung Saat Ayahnya Pingsan Usai Jatuh, Tantri Kotak: Panggung Terberat./Instagram @tantrisyalindri
JawaPos.com - Tantri Kotak sudah melekat dalam ingatan publik luas lewat penampilannya yang kerap memukau dan berhasil mewarnai dunia musik Indonesia.
Dengan karakter suaranya yang kuat, gaya panggung energik, dan pembawaan yang berani, pemilik nama lengkap Tantri Syalindri Ichlasari itu berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu vokalis perempuan paling dikenal di industri musik Tanah Air saat ini.
Namun perjalanan karier Tantri Kotak tidak selalu berjalan mulus. Di balik kesuksesannya bersama band Kotak, ia kini menjadi sorotan setelah mengungkapkan ke publik menjadi korban dugaan penipuan.
Bukan hanya Tantri Kotak, kabarnya banyak orang lainnya juga menjadi korban dengan total kerugian disebut hampir mencapai Rp.10 miliar.
Tantri lahir dengan nama lengkap Tantri Syalindri Ichlasari. Ia lahir di Tangerang pada 9 Agustus 1989 silam. Kini dia berusia 36 tahun.
Sebelum dikenal sebagai vokalis Kotak, dia mengawali karier di dunia musik lewat ajang pencarian bakat The Dream Band pada tahun 2004. Tantri juga sempat menjadi vokalis band Ares sebelum akhirnya bergabung di grup band Kotak pada tahun 2008.
Tantri Kotak menggantikan posisi vokalis sebelumnya, Pare, dan mulai menjadi wajah utama band tersebut. Kehadiran Tantri membawa warna baru lewat vokal rock yang lebih agresif dan emosional.
Bersama Kotak, Tantri berada dalam formasi yang dikenal publik luas bersama Chua dan Cella. Mereka menjadi salah satu band rock modern Indonesia yang mampu bertahan lama di tengah perubahan tren musik.
Popularitas Tantri dan Kotak melejit setelah melahirkan sejumlah lagu yang menjadi identitas generasi 2000-an akhir hingga 2010-an. Lagu seperti Beraksi, Pelan-Pelan Saja, dan Selalu Cinta membuat nama Kotak semakin besar di industri musik Indonesia.
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