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Abdul Rahman
Selasa, 23 Juni 2026 | 23.59 WIB

Tantri Kotak dan Arda Masih Bungkam Soal Kasus Penipuan dengan Total Kerugian Rp 10 Miliar

Tantri Kotak dan Hatna Danarda atau Arda. (Instagram: tantrisyalindri) - Image

Tantri Kotak dan Hatna Danarda atau Arda. (Instagram: tantrisyalindri)

 JawaPos.com - Tantri Syalindri atau Tantri Kotak memviralkan kasus dugaan penipuan yang dialaminya bersama sejumlah korban lainnya melalui media sosial. Menurut perempuan berhijab tersebut, total kerugian yang dialami para korban hampir mencapai Rp 10 miliar sampai saat ini.

Saat disinggung soal kasus dugaan penipuan yang dialami Tantri, Hatna Danarda atau kerap disapa Arda selaku suami Tantri masih bungkam. JawaPos.com sempat menghubungi namun belum ada respons sampai hari ini.

Hal senada juga dilakukan Tantri. Dia secara terbuka ke publik menyatakan masih belum bersedia menceritakan latar belakang kasus penipuan yang dialaminya hingga alami kerugian dalam jumlah besar sampai menguras dana tabungan pendidikan anak-anaknya.

"Detailnya aku belum sanggup untuk cerita, aku lagi ploting energi dulu. Energi yang aku pakai sekarang cari tahu dimana keberadaan Poppy Nupitasari (terduga penipu),"  kata Tantri di akun media sosialnya.

Tantri memviralkan kasus penipuan yang dialaminya dengan tujuan dapat melacak keberadaan Poppy Nupitasari yang saat ini tidak ketahuan jejaknya setelah sejumlah korban mencarinya.

Tantri memohon kepada netizen atau siapa pun yang kebetulan tahu keberadaan Poppy, yang wajahnya dia unggah di akun media sosial Tantri, untuk memberi tahu kepada dirinya.

"Please sosmed do your magic," ujar Tantri Kotak.

Editor: Abdul Rahman
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