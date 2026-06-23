Keluarga Penipu Tak Mau Tahu, Tantri Kotak: Diserahkan ke Korban Mau Diapain

Tantri Kotak. (Imam Husein/Jawa Pos)
JawaPos.com - Poppy Nupitasari diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap penyanyi Tantri Syalindri atau Tantri Kotak dan banyak orang lainnya. Total kerugian yang diderita para korban kurang lebih mencapai Rp 10 miliar.
Tantri Kotak sangat sedih ditipu oleh temannya sendiri. Dia sangat terbebani secara pikiran dan mental mengingat dana itu alokasi biaya pendidikan anak-anaknya. Vokalis band Kotak sama sekali tidak menyangka akan ditipu oleh orang yang dia percaya selama ini.
Menurut Tantri Kotak, keluarga Poppy Nupitasari angkat tangan tidak mau tahu tentang perbuatan yang dilakukan Poppy mengingat Rp 10 miliar bukan angka yang kecil.
"Pihak keluarga nggak mau tahu dan menyerahkan ke korban terserah mau diapain," kata Tantri Kotak.
Istri musisi Hatna Danarda bersama sejumlah korban lain telah mengumpulkan bukti-bukti dugaan tindak pidana yang dilakukan Poppy Nupitasari. Namun untuk saat ini, mereka masih memberikan waktu agar Poppy dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
"Aku masih belum LP karena korban minta haknya kembali," kata Tantri Kotak.
Selain itu, Tantri dan para korban lainnya belum melaporkan Poppy Nupitasari ke polisi dengan pertimbangan kemanusiaan mengingat dia punya tiga orang anak.
Namun jika pintu komunikasi tetap tidak membuahkan hasil, besar kemungkinan Tantri Kotak dkk akan membawa permasalahan ke ranah hukum pidana untuk menuntut keadilan.
"Detailnya aku belum sanggup untuk cerita, aku lagi ploting energi dulu. Energi yang aku pakai sekarang cari tahu dimana keberadaan Poppy Nupitasari," paparnya.
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