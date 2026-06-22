Ruben Onsu Adukan Eksploitasi Anak, KPAI Siap Kerja Sesuai SOP

JawaPos.com - Ruben Onsu bersama kuasa hukumnya, Minola Sebayang, mengadukan masalah hak anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari ayah kandungnya setelah merasa dipersulit oleh Sarwendah. Aduan tersebut dilakukan Ruben Onsu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (22/6).

Ruben Onsu juga mengadukan tekanan psikis yang dialami anak hingga adanya dugaan eksploitasi anak dilakukan Sarwendah terhadap Thalia dan Thania, setelah melibatkan mereka dalam acara siaran langsung pada malam hari.

Usai mendapat pengaduan dari Ruben Onsu, Aris Adi Leksono selaku Ketua KPAI mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aduan tersebut dengan baik.

Namun untuk langkah selanjutnya, Aris mengatakan KPAI akan bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kita punya SOP, punya mekanisme untuk memproses aduan," kata Aris saat ditemui di kantornya.

Aris membuka kemungkinan untuk melihat kondisi anak-anak di rumah Sarwendah apabila hal tersebut memang dibutuhkan. Namun, itu sudah masuk dalam tahapan lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, Aris Adi Leksono menyampaikan pesan bahwa hak anak harus diberikan dengan baik. Orang dewasa tidak boleh mengabaikan kepentingan anak hanya karena emosi atau mengutamakan egonya sendiri.