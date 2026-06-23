Kisah Tak Terduga Wonhee ILLIT, Jalan-jalan ke Seoul Sendirian Berujung Debut

Wonhee ILLIT ceritakan pengalaman saat di casting. (X @ILLIT_twt)
JawaPos.com - Wonhee ILLIT membagikan cerita menarik tentang bagaimana dirinya pertama kali direkrut melalui casting jalanan.
Kisah tersebut diungkapkan dalam acara variety show SBS No, But Really! yang tayang pada 15 Juni 2026.
Para anggota ILLIT hadir sebagai bintang tamu dan berbagi berbagai cerita tentang perjalanan karir mereka.
Pada kesempatan itu, Boom sebagai MC spesial memperkenalkan Wonhee sebagai anggota yang ditemukan melalui casting jalanan.
Ia menjelaskan bahwa Wonhee berasal dari Changwon dan menerima tawaran casting saat sedang berada di Terminal Bus Ekspres Seoul.
Mendengar hal tersebut, Shin Bong Sun pun penasaran dan bertanya alasan Wonhee datang ke terminal tersebut seorang diri.
Dengan santai, Wonhee menjawab bahwa dirinya hanya ingin berjalan-jalan dan melihat suasana Seoul.
"Saya datang ke Seoul untuk melihat-lihat," ujarnya dikutip dari Naver.
Wonhee kemudian mengenang momen saat dirinya mendapat tawaran casting tersebut. Ia mengungkapkan bahwa saat itu dirinya masih duduk di bangku kelas satu SMA.
"Saya datang ke Seoul sendirian untuk berkunjung ketika masih kelas satu SMA lalu menerima tawaran casting," kenangnya.
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