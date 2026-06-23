Comeback OH MY GIRL Ditunda hingga Paruh Pertama 2027, Penantian Miracle Resmi Bertambah Panjang

Ilustrasi gambar dari pinterest @renna
JawaPos.com - Harapan para penggemar untuk melihat OH MY GIRL kembali dengan karya terbaru tahun ini harus ditunda lebih lama.
Grup besutan WM Entertainment tersebut dipastikan menggeser jadwal comeback mereka ke paruh pertama tahun 2027, sehingga para penggemar harus bersabar menanti kembalinya enam member di atas panggung.
Dalam pernyataan resminya, WM Entertainment menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi menyuguhkan album dengan kualitas terbaik.
Proses pemilihan lagu dan penyempurnaan konsep disebut membutuhkan waktu lebih panjang dari yang diperkirakan, sehingga jadwal perilisan pun ikut mengalami perubahan.
Meski kabar ini membuat banyak penggemar kecewa, agensi memastikan bahwa seluruh member tetap berkomitmen melanjutkan aktivitas sebagai OH MY GIRL.
Mereka saat ini tengah fokus mempersiapkan album baru yang diharapkan mampu memenuhi ekspektasi para penggemar setelah penantian yang cukup lama.
Sambil menunggu comeback grup, para anggota akan tetap aktif melalui berbagai kegiatan individu sepanjang paruh kedua tahun ini.
WM Entertainment juga mengumumkan perpanjangan masa keanggotaan Miracle 6th Membership sebagai bentuk apresiasi kepada penggemar yang setia mendukung perjalanan OH MY GIRL.
Agensi turut menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal tersebut dan berjanji akan menghadirkan karya yang sepadan dengan kesabaran para penggemar.
Mereka juga berkomitmen memberikan informasi yang lebih cepat dan transparan mengenai perkembangan comeback di masa mendatang.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!