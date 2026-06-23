Peran Baru Aktor Lee Jong Suk, Kini Jadi Duta Merek Asia

Aktor sekaligus model Lee Jong Suk. (istimewa)
JawaPos.com - Nama Lee Jong Suk kembali menjadi sorotan publik. Aktor sekaligus model itu kini dipercaya untuk peran barunya sebagai Duta Merek Asia.
Dia pun tampil memukau dalam acara peluncuran koleksi terbaru jam tangan Ocean Star 200 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, sekaligus menjadi penampilan resminya setelah dipercaya sebagai Duta Merek Asia.
Dengan gaya khasnya yang memadukan kesan elegan dan modern, Lee Jong Suk hadir sebagai figur utama dalam acara tersebut. Kehadirannya bukan hanya merepresentasikan dunia fashion dan gaya hidup, tapi juga memperlihatkan perjalanan panjangnya sebagai salah satu aktor Korea Selatan yang memiliki pengaruh kuat di industri hiburan Asia.
Bagi Lee Jong Suk, acara tersebut menjadi momen spesial karena menandai langkah barunya di luar dunia akting. Setelah dikenal lewat berbagai drama populer dan perjalanan karier sebagai model sejak usia muda, ia kini memperluas kiprahnya melalui kerja sama dengan salah satu merek jam tangan asal Swiss.
“Saya merasa sangat terhormat dapat menyapa semua orang secara resmi melalui acara pertama saya sebagai Duta Merek Asia MIDO. Saya senang dapat berbagi momen istimewa ini bersama para tamu dari berbagai negara di Asia, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang semakin berkesan,” ujar Lee Jong Suk.
Dalam acara yang digelar di Walkerhill Aston House, Seoul, Lee Jong Suk tampil bersama CEO MIDO Franz Linder. Keduanya melakukan champagne toast sebagai simbol perayaan peluncuran koleksi terbaru tersebut.
Sebagai aktor, Lee Jong Suk dikenal memiliki perjalanan karier yang panjang. Sebelum meraih popularitas, ia lebih dulu terjun ke dunia modeling dan menjadi salah satu model pria termuda yang pernah berpartisipasi dalam Seoul Fashion Week. Pengalaman di dunia fashion kemudian menjadi fondasi yang membentuk citra elegannya hingga saat ini.
Karier akting Lee Jong Suk semakin dikenal setelah membintangi sejumlah drama Korea yang sukses secara internasional. Kemampuan membangun karakter serta gaya visual yang kuat membuatnya menjadi salah satu aktor yang memiliki basis penggemar besar di Asia.
Dalam acara tersebut, Lee Jong Suk juga menjadi wajah yang memperkenalkan kampanye terbaru Ocean Star 200. Koleksi tersebut merupakan bagian dari lini Ocean Star yang telah lama dikenal sebagai jam tangan bertema penyelaman dengan karakter tangguh dan klasik.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!