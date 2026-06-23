Peran Baru Aktor Lee Jong Suk, Kini Jadi Duta Merek Asia

JawaPos.com - Nama Lee Jong Suk kembali menjadi sorotan publik. Aktor sekaligus model itu kini dipercaya untuk peran barunya sebagai Duta Merek Asia.

Dia pun tampil memukau dalam acara peluncuran koleksi terbaru jam tangan Ocean Star 200 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, sekaligus menjadi penampilan resminya setelah dipercaya sebagai Duta Merek Asia.

Dengan gaya khasnya yang memadukan kesan elegan dan modern, Lee Jong Suk hadir sebagai figur utama dalam acara tersebut. Kehadirannya bukan hanya merepresentasikan dunia fashion dan gaya hidup, tapi juga memperlihatkan perjalanan panjangnya sebagai salah satu aktor Korea Selatan yang memiliki pengaruh kuat di industri hiburan Asia.

Bagi Lee Jong Suk, acara tersebut menjadi momen spesial karena menandai langkah barunya di luar dunia akting. Setelah dikenal lewat berbagai drama populer dan perjalanan karier sebagai model sejak usia muda, ia kini memperluas kiprahnya melalui kerja sama dengan salah satu merek jam tangan asal Swiss.

“Saya merasa sangat terhormat dapat menyapa semua orang secara resmi melalui acara pertama saya sebagai Duta Merek Asia MIDO. Saya senang dapat berbagi momen istimewa ini bersama para tamu dari berbagai negara di Asia, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang semakin berkesan,” ujar Lee Jong Suk.

Dalam acara yang digelar di Walkerhill Aston House, Seoul, Lee Jong Suk tampil bersama CEO MIDO Franz Linder. Keduanya melakukan champagne toast sebagai simbol perayaan peluncuran koleksi terbaru tersebut.

Sebagai aktor, Lee Jong Suk dikenal memiliki perjalanan karier yang panjang. Sebelum meraih popularitas, ia lebih dulu terjun ke dunia modeling dan menjadi salah satu model pria termuda yang pernah berpartisipasi dalam Seoul Fashion Week. Pengalaman di dunia fashion kemudian menjadi fondasi yang membentuk citra elegannya hingga saat ini.

Karier akting Lee Jong Suk semakin dikenal setelah membintangi sejumlah drama Korea yang sukses secara internasional. Kemampuan membangun karakter serta gaya visual yang kuat membuatnya menjadi salah satu aktor yang memiliki basis penggemar besar di Asia.