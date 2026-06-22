Tantri Kotak dan Banyak Orang Lainnya Kena Tipu, Kerugian Sekitar Rp 10 Miliar

Tantri Kotak. (Instagram: tantrisyalindri)
JawaPos.com - Penyanyi Tantri Syalindri atau Tantri Kotak menjadi korban penipuan yang dilakukan temannya sendiri. Dia curhat terkait hal tersebut melalui unggahan Instagram Story.
"Makasih banyak buat semua teman-teman yang menanyakan kabar, mendoakan, dan care buat repost story-ku. Benar! Aku lagi kena penipuan teman sendiri," tulis Tantri Kotak.
Dia sempat berusaha menghubungi temannya itu. Namun sayangnya, sudah tiga hari yang bersangkutan menghilang dan dinilai tidak ada itikad baik untuk bertemu dan membicarakan permasalahan secara baik.
Bukan hanya Tantri Kotak yang menjadi korbannya. Ada banyak orang lain juga ditipu oleh orang itu dengan total kerugian para korban hampir mencapai Rp 10 miliar.
"Yang ketipu bukan hanya aku, melainkan banyak orang yang ditotal-total hampir 10 M," ujar Tantri Kotak.
Istri Hatna Danarda itu masih memberikan kesempatan kepada temannya untuk melakukan komunikasi, menjelaskan, dan menunjukkan niat baik. Jika tidak, Tantri Kotak memastikan akan menempuh upaya hukum agar dia mendapatkan keadilan.
"Aku bingung mau cari kamu lewat jalur apa. Bisa aja aku LP (laporan) ke polisi, tapi aku mau masih usaha menunggu iktikad baik kamu, buat ketemu, ngobrol, dan menyelesaikan semua," kata Tantri.
Perempuan berhijab tersebut menyebut bukti-bukti penipuan dari banyak korban sudah terkumpul semuanya dan sangat mungkin apabila mau dibuat laporan polisi.
"Aku kepikiran 3 anak kamu, tapi kalau dipikir-pikir kamu juga nggak mikirin nasib korban yang tabungannya untuk biaya pengobatan kanker, taru tabungan anak-anak buat diputerin," katanya.
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