Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 23 Juni 2026 | 00.05 WIB

Tantri Kotak dan Banyak Orang Lainnya Kena Tipu, Kerugian Sekitar Rp 10 Miliar

Tantri Kotak. (Instagram: tantrisyalindri) - Image

Tantri Kotak. (Instagram: tantrisyalindri)

JawaPos.com - Penyanyi Tantri Syalindri atau Tantri Kotak menjadi korban penipuan yang dilakukan temannya sendiri. Dia curhat terkait hal tersebut melalui unggahan Instagram Story.

"Makasih banyak buat semua teman-teman yang menanyakan kabar, mendoakan, dan care buat repost story-ku. Benar! Aku lagi kena penipuan teman sendiri," tulis Tantri Kotak.

Dia sempat berusaha menghubungi temannya itu. Namun sayangnya, sudah tiga hari yang bersangkutan menghilang dan dinilai tidak ada itikad baik untuk bertemu dan membicarakan permasalahan secara baik.

Bukan hanya Tantri Kotak yang menjadi korbannya. Ada banyak orang lain juga ditipu oleh orang itu dengan total kerugian para korban hampir mencapai Rp 10 miliar.

"Yang ketipu bukan hanya aku, melainkan banyak orang yang ditotal-total hampir 10 M," ujar Tantri Kotak.

Istri Hatna Danarda itu masih memberikan kesempatan kepada temannya untuk melakukan komunikasi, menjelaskan, dan menunjukkan niat baik. Jika tidak, Tantri Kotak memastikan akan menempuh upaya hukum agar dia mendapatkan keadilan.

"Aku bingung mau cari kamu lewat jalur apa. Bisa aja aku LP (laporan) ke polisi, tapi aku mau masih usaha menunggu iktikad baik kamu, buat ketemu, ngobrol, dan menyelesaikan semua," kata Tantri.

Perempuan berhijab tersebut menyebut bukti-bukti penipuan dari banyak korban sudah terkumpul semuanya dan sangat mungkin apabila mau dibuat laporan polisi.

"Aku kepikiran 3 anak kamu, tapi kalau dipikir-pikir kamu juga nggak mikirin nasib korban yang tabungannya untuk biaya pengobatan kanker, taru tabungan anak-anak buat diputerin," katanya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Buron Kasus Penipuan Batu Bara Rp 7 Miliar Richard Muljadi Ditangkap di Bandara Soetta Sepulang dari Singapura - Image
Kasuistika

Buron Kasus Penipuan Batu Bara Rp 7 Miliar Richard Muljadi Ditangkap di Bandara Soetta Sepulang dari Singapura

Senin, 22 Juni 2026 | 14.43 WIB

10 Artis Dipanggil Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Hanania Travel: dari Davina Karamoy hingga Awkarin - Image
Entertainment

10 Artis Dipanggil Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Hanania Travel: dari Davina Karamoy hingga Awkarin

Jumat, 19 Juni 2026 | 21.18 WIB

Tantri Sebut Vidi Orang Baik, Banyak yang Mendoakan - Image
Music & Movie

Tantri Sebut Vidi Orang Baik, Banyak yang Mendoakan

Minggu, 8 Maret 2026 | 08.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore