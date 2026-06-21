Refal Hady dan Aisyah Aqilah Kembali Jadi Perbincangan, Benarkah Hubungan Mereka Semakin Dekat?

Ilustrasi gambar dari instagram @refalhady

JawaPos.com - Nama Refal Hady dan Aisyah Aqilah kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Bukan hanya karena chemistry mereka dalam sebuah proyek, tetapi juga lantaran berbagai video yang beredar di TikTok membuat banyak netizen mulai melakukan "cocokologi" terkait kedekatan keduanya.

Salah satu akun yang ramai diperbincangkan adalah akun TikTok @akusiapaitsme.

Akun tersebut mengunggah kompilasi berbagai momen Refal Hady dan Aisyah Aqilah, mulai dari interaksi saat menghadiri acara, tatapan yang dinilai penuh perhatian, hingga gestur-gestur kecil yang membuat warganet berspekulasi bahwa keduanya memiliki hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja.

Kolom komentar pun dipenuhi beragam reaksi. Banyak penggemar mengaku "baper" melihat interaksi keduanya, sementara sebagian lainnya ikut menyusun berbagai teori berdasarkan momen-momen yang dianggap menunjukkan kedekatan Refal dan Aisyah.

Meski demikian, hingga saat ini seluruh spekulasi tersebut masih sebatas dugaan dari para netizen dan belum pernah dikonfirmasi langsung oleh keduanya.

Spekulasi itu semakin memanas setelah unggahan Instagram Story Refal Hady menjadi sorotan. Story tersebut langsung dikaitkan dengan Aisyah Aqilah oleh para penggemar.

Walaupun tidak menyebut nama secara langsung, banyak netizen menganggap unggahan itu sebagai "kode" yang semakin memperkuat dugaan mengenai kedekatan mereka. Reaksi warganet pun bermunculan di berbagai platform media sosial dengan beragam analisis dan cocokologi.

Di sisi lain, banyak penggemar memilih menikmati interaksi manis keduanya tanpa terburu-buru menyimpulkan hubungan pribadi mereka.

Refal Hady dan Aisyah Aqilah sendiri tetap terlihat profesional serta fokus menjalani aktivitas dan mempromosikan karya masing-masing.

Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, satu hal yang disepakati banyak penonton adalah chemistry Refal Hady dan Aisyah Aqilah terasa begitu natural.

Hal itulah yang membuat setiap momen kebersamaan mereka mudah menarik perhatian publik dan terus menjadi bahan perbincangan di media sosial.