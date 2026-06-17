Didi Riyadi Comeback Main Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Dituntut Berdialog Bahasa Jawa-Inggris

JawaPos.com - Didi Riyadi comeback ke industri perfilman setelah satu dekade absen. Dia memerankan karakter Dedi di film Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

Meski sama-sama dikisahkan terjun ke dunia musik. Namun, Didi mengaku banyak tantangan yang dihadapi selama mendalami karakter tersebut.

Di antaranya, menghidupkan jiwa sebagai orang tua dari satu anak remaja bernama Emil yang diperankan Emilio Cortizo.

“Ini tentu jadi spektrum yang berbeda lagi sih menurut saya. Jadi bagaimana saya bisa memerankan Dedi, seorang ayah anak satu laki-laki yang juga suka nge-band,” ucap Didi saat ditemui di kawasan Jakarta Timur.

Di film tersebut, Dedi merupakan sosok ayah yang sangat royal dan all out dalam mendukung minat anak muda dalam meraih mimpinya sebagai anak band. Bukan cuma untuk sang putra, namun juga kepada anak-anak lainnya.

Dedi tak segan-segan memfasilitasi hingga mendanai mereka agar bisa terus melahirkan karya. “Pendalamannya bukan sebagai anak band lagi, tapi seorang ayah yang punya anak suka nge-band dan jadi tempat bernaung anak-anak yang lain,” papar Didi.

Sementara di kehidupan nyata, aktor berusia 44 tahun itu belum pernah membina rumah tangga dan memiliki keturunan. Selain itu, tantangan terbesar lainnya adalah berakting menggunakan logat dan aksen Jawa.

Didi menyatakan bahwa ini merupakan pengalaman perdananya melakoni tuntutan tersebut. “Ini pertama kali saya bermain dengan logat dan aksen Jawa yang medok. Nah, sedangkan saya kalau bicara sehari-hari kan nggak seperti itu,” ujar dia.