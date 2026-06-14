Penampakan Haji Bolot di Rumah Sakit Saat Dijenguk Pesulap Limbad

JawaPos.com - Komedian Haji Bolot dijenguk pesulap Limbad di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Momen tersebut diabadikan Limbad dalam unggahan dalam bentuk video di akun Instagram pribadinya.

Dalam video, terlihat Haji Bolot dalam posisi tidur terlentang di atas ranjang rumah sakit. Dia tidak bereaksi sama sekali meski kedatangan Limbad.

Awalnya, Limbad terlihat berdiri dan kemudian memutuskan untuk duduk jongkok dengan tangan memegangi bagian sisi tempat tidur. Pesulap yang kerap melakukan atraksi ekstrem tersebut tampak sedang berdoa khusyu' dari dalam hati.

Limbad memberi keterangan pada unggahannya tersebut dengan mendoakan Haji Bolot agar lekas diberikan kesembuhan oleh Allah SWT.

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"Assallamualaikum. Bismillahi, lekas sembuh bapakku. Biar kita kembali bersama-sama syuting, masih sangat kangen dan rindu dengan candaannya bapak yang lucu-lucu dan bisa menghibur kembali masyarakat Indonesia. I love you bapakku Bolot. Sembuh, sembuh, sembuh," tulis Limbad.

Unggahan Limbad di akun Instagram limbadindonesia mendapat perhatian luas dari para pengguna media sosial. Unggahan itu disukai lebih dari 222 ribu dan mendapat komentar hampir 3 ribu dari netizen di dunia maya.

Mayoritas dari mereka mendoakan agar Haji Bolot diberikan kesembuhan sehingga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasa.

"Lekas membaik dan sehat kembali Pak Haji Bolot. Amin allahumma amin," doa salah satu netizen.

"Legenda Komedi Indonesia, Komedian yang 1 kali pun tidak pernah merendahkan orang lain dalam lawakannya. Cepat Sembuh Haji Bolot," timpal yang lainnya.