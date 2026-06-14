Menggemaskan! Adiba Khanza dan Egy Maulana Akhirnya Perlihatkan Wajah Anaknya ke Publik

Adiba Khanza dan Egy Maulana akhirnya memperlihatkan wajah Elara ke publik setelah 6 bulan disembunyikan. (Instagram: egymaulanavikri)
JawaPos.com - Pasangan suami istri Egy Maulana dan Adiba Khanza kerap mengunggah foto buah hati mereka di media sosial. Namun, selama ini keduanya kerap menyembunyikan wajah si kecil dengan menggunakan stiker atau emoji.
Setelah Elara Maha Kalila memasuki usia kurang lebih 6 bulan, pasangan beda profesi tersebut akhirnya memperlihatkan wajah buah hatinya ke publik melalui unggahan di akun media sosial.
Bayi perempuan itu memiliki wajah putih dan terlihat sangat imut menggemaskan. Sementara matanya terlihat cukup tajam dengan warna bola mata hitam pekat.
"So much love for you, always. Selamat 6 bulan, Elara. Masya Allah tabarakallah," tulis Egy Maulana dalam unggahannya di Instagram.
Egy Maulana meminta netizen untuk ikut mendoakan buah hati pertamanya bersama Adiba Khanza.
"Doain Elara sehat sehat terus ya onty uncle online," harapnya.
Banyak netizen berkomentar gemas setelah melihat buah hati Adiba dan Egy, Elara, untuk pertama kalinya. Wajah si kecil tampak semakin menggemaskan dengan bagian pipi yang terlihat cukup berisi.
"Adu ci embulll Elara. Masya Alloh lucu banget," komentar salah satu netizen.
"Masya Allah cantik sekali Elara. Lucunya," timpal yang lainnya.
"Masya Allah mukanya bapaknya banget. Allahuma barik."
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026