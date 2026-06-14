Menggemaskan! Adiba Khanza dan Egy Maulana Akhirnya Perlihatkan Wajah Anaknya ke Publik

JawaPos.com - Pasangan suami istri Egy Maulana dan Adiba Khanza kerap mengunggah foto buah hati mereka di media sosial. Namun, selama ini keduanya kerap menyembunyikan wajah si kecil dengan menggunakan stiker atau emoji.

Setelah Elara Maha Kalila memasuki usia kurang lebih 6 bulan, pasangan beda profesi tersebut akhirnya memperlihatkan wajah buah hatinya ke publik melalui unggahan di akun media sosial.

Bayi perempuan itu memiliki wajah putih dan terlihat sangat imut menggemaskan. Sementara matanya terlihat cukup tajam dengan warna bola mata hitam pekat.

"So much love for you, always. Selamat 6 bulan, Elara. Masya Allah tabarakallah," tulis Egy Maulana dalam unggahannya di Instagram.

Egy Maulana meminta netizen untuk ikut mendoakan buah hati pertamanya bersama Adiba Khanza.

"Doain Elara sehat sehat terus ya onty uncle online," harapnya.

Banyak netizen berkomentar gemas setelah melihat buah hati Adiba dan Egy, Elara, untuk pertama kalinya. Wajah si kecil tampak semakin menggemaskan dengan bagian pipi yang terlihat cukup berisi.

"Adu ci embulll Elara. Masya Alloh lucu banget," komentar salah satu netizen.

"Masya Allah cantik sekali Elara. Lucunya," timpal yang lainnya.