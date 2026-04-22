Akan Menikah, Pemeran Flower of Evil, Moon Chae Won, Ungkap Kabar Bahagia

JawaPos.com - Moon Chae Won yang dikenal sebagai pemeran drama Korea Flower of Evil, kabarnya akan menikah pada bulan Juni dengan kekasihnya.

Dikutip dari Pinkvilla, Rabu (22/4), meski bukan dari kalangan selebriti, penggemar sepertinya tak sabar menantikan momen bahagia tersebut

Melalui akun Instagram-nya, ia menulis surat tulisan tangan, dan mengatakan bahwa akan menikah dalam beberapa bulan mendatang.

Tak lama, agensinya mengkonfirmasi hal yang sama melalui sebuah catatan dan meminta dukungan berkelanjutan untuk sang aktris.

“Halo, saya akan menikah Juni mendatang, aku merasa sedikit gugup dan bersemangat karena berencana membangun serta membesarkan keluarga,” tulisnya.

“Saya berencana untuk melanjutkan aktivitas saya lebih beragam di masa depan,” ungkapnya dengan antusias

Ia juga mendoakan penggemarnya agar diliputi banyak hari bahagia yang dipenuhi tawa dan bersenang-senang di musim semi yang hangat

Agensinya mengulangi hal yang sama dan mengungkapkan bahwa detailnya akan dirahasiakan karena status calon suami sang aktris bukanlah seorang selebriti.

“Halo, ini Blitzway Entertainment, Moon Chae Won telah bertemu dengan pasangan yang berharga dan akan menikah pada bulan Juni mendatang,” tulis agensi.